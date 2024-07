Durek Verret äußert sich zur drohenden Klage gegen Mutter

Nun äußert sich Durek Verrett zu dem Familienstreit: Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Prinzessin Märtha Louise (52) droht, Veruschka Urquhart, die Mutter ihres Verlobten, zu verklagen. In einem aktuellen Instagram-Beitrag stellt der Schamane jetzt klar: "Es tut uns leid, dass es zu diesem Schritt gekommen ist. Wir sehen keine andere Möglichkeit." Er stehe in dieser Sache voll und ganz hinter seiner Partnerin.

Doch wie konnte es überhaupt so weit kommen? "Veruschka hat sich seit geraumer Zeit von großen Teilen unserer Familie entfremdet. [...] Unsere Familie ist zutiefst besorgt um ihre psychische Gesundheit und ihr Wohlbefinden und hat zahlreiche Anstrengungen unternommen, um ihr zu einer besseren Lebensqualität zu verhelfen", erklärt Durek. Seine Mutter habe die ihr angebotene Unterstützung allerdings abgelehnt. Das zukünftige Ehepaar werfe der 80-Jährigen vor, einen bezahlten Vertrag mit einer norwegischen Zeitschrift eingegangen zu sein und Durek und Märtha dadurch "wiederholt durch falsche Aussagen verleumdet" zu haben. "Bedauerlicherweise haben wir festgestellt, dass die Unterlassungserklärung die einzige verbleibende Möglichkeit ist, etwas zu ändern", beendet der 49-Jährige sein Statement.

Laut der Zeitschrift Se og Hør hieß es in dem Schreiben von Märthas Anwälten an ihre Schwiegermutter in spe: "Seit Schamane Durek eine Beziehung mit Prinzessin Märtha Louise eingegangen ist, hat er eine Reihe von schwerwiegenden und falschen Anschuldigungen gegen ihn erlebt." Eine Unterlassungserklärung sei eine letzte Warnung für Veruschka. Sollte diese der Aufforderung nicht nachkommen, werde das Paar ein Gerichtsverfahren gegen die Mutter einleiten – ihr könnten Schadenersatzzahlungen "in Höhe von Millionen" drohen.

Märtha Louise von Norwegen und ihr Liebster Durek, Juni 2022

Durek Verrett und seine Verlobte Märtha Louise

