Insider: Céline Dion feiert Bühnencomeback in Las Vegas!

Erst kürzlich waren Gerüchte im Umlauf, dass Céline Dion (56) trotz ihres Stiff-Person-Syndroms auf die Bühne zurückkehrt. Und dem Anschein nach wird dies nun bestätigt: Wie TMZ berichtet, plant die Sängerin ihr Comeback mit einer Konzertreihe in Las Vegas! "Es ist im Grunde genommen eine beschlossene Sache. Sie macht es", verrät eine Quelle. Demnach befinde sie sich in der "Endphase" der Verhandlungen mit Resorts World.

Es ist bisher nicht bekannt, ob die Shows Ende 2024 oder Anfang 2025 beginnen werden – jedoch heißt es, Céline befinde sich schon seit mehreren Monaten in Gesprächen für ihre Konzertresidenz. Zudem sei sie fest entschlossen, wieder live auftreten zu wollen. "Das ist alles ihr Ding, niemand drängt sie dazu. Sie hat eine Leidenschaft dafür, wieder auf die Bühne zu gehen, und sie wird es tun", erklärt eine weitere Quelle.

Bei der 56-Jährigen wurde vor rund zwei Jahren das Stiff-Person-Syndrom diagnostiziert, eine Krankheit, bei der es zu Anfällen mit schweren Muskelkrämpfen kommt. Ihre Diagnose sorgte dafür, dass Céline sich von der Bühne verabschieden musste – was der "My Heart Will Go On"-Interpretin sehr zu schaffen machte. "Ich vermisse es so sehr. Die Menschen. Ich vermisse sie", erklärte sie in ihrer Dokumentation "I Am: Céline Dion".

Getty Images Céline Dion, Sängerin

Getty Images Céline Dion im September 2019 in Quebec

