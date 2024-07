Kate Beckinsale spricht über drastischen Gewichtsverlust!

In den vergangenen Monaten hatte Kate Beckinsale (50) sichtlich an Gewicht verloren – was ihre Fans in große Sorge versetzte. Schon Anfang des Monats hatte die Schauspielerin die Gründe ihres drastischen Gewichtsverlustes offengelegt. Wie sie verriet, war ihre Abnahme eine Reaktion auf den Stress und die Trauer über den Tod ihres Stiefvaters sowie die Krebsdiagnose ihrer Mutter. "Ich denke einfach, dass die Menschen in ihrem Leben Dinge durchmachen und wir alle mit Schwierigkeiten konfrontiert sind und ich bin ziemlich offen mit meinen umgegangen", erklärt sie im Interview mit Daily Mail.

Zudem verrät sie in dem Gespräch, wie es derzeit um ihre kranke Mutter steht: "Ich habe mich zuletzt hauptsächlich um meine Mutter gekümmert und ihr geht es derzeit soweit ganz gut." Doch auch Kate war in den vergangenen Monaten gesundheitlich angeschlagen. Die Schicksalsschläge in ihrer Familie lösten in der Britin so viel Stress aus, dass ein Riss in ihrer Speiseröhre entstand – weshalb sie sechs Wochen im Krankenhaus verbringen musste.

Dass Kate die Gründe für ihre äußerliche Veränderung erläutert hatte, resultierte aus einigen bösen Kommentaren im Netz, denen die 50-Jährige ausgesetzt war. Das wollte die "Pearl Harbor"-Darstellerin nicht mehr länger auf sich sitzen lassen, sodass sie nicht nur über die Schicksalsschläge der vergangenen Monate, sondern auch ihren langen Krankenhausaufenthalt auspackte. "Ich habe sechs Wochen im Krankenhaus verbracht, weil ich reichlich Blut wegen eines Mallory-Weiss-Syndroms erbrochen habe, das durch den Stress eines ganzen Jahres verursacht wurde und ein Loch zwischen meiner [Speiseröhre] und meinem Magen gerissen hat. Zur gleichen Zeit erlebte ich einen schweren Schub meiner Mastzellenerkrankung, der auch durch Stress, Schock und Trauer ausgelöst wurde", erklärte sie auf ihrem Instagram-Profil.

Instagram / katebeckinsale Kate Beckinsale, Schauspielerin

Instagram / katebeckinsale Kate Beckinsale im März 2024

