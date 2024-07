Machine Gun Kelly überrascht Tochter Casie zum Geburtstag!

Colson Baker, besser bekannt als Machine Gun Kelly (34), mag durch sein Erscheinungsbild wie ein harter Kerl wirken. Wenn es um seine Tochter Casie Colson Baker geht, kommt jedoch auch die weiche Seite des Rappers zum Vorschein. Anlässlich Casies 15. Geburtstages hat sich MGK etwas ganz Besonderes überlegt: Er überraschte sein Mädchen mit einer kleinen Geburtstagsfeier. In seiner Story auf Instagram teilt er einen Clip, der Casie beim Betreten eines Raumes zeigt, der mit pinkfarbenen Luftballons dekoriert ist. Während sie sich die Hand vor den Mund schlägt, steht ihr die Überraschung förmlich ins Gesicht geschrieben. "Eine Prinzessin ist heute 15 geworden", schreibt der "Bloody Valentine"-Interpret zu dem Video.

Zusätzlich postet der "Glass House"-Interpret eine Bilderreihe, die verschiedene Schnappschüsse von ihm und seiner Tochter im Laufe der Jahre zeigt. Ein Foto zeigt MGK und Casie bei der Überraschungsparty. Das Geburtstagskind trägt eine Schärpe und ein funkelndes Krönchen, während es mit seinem Papa hinter einem großen Herz aus rosafarbenen Luftballons posiert. "Die Welt dreht sich, aber wenn ich dich ansehe, bleibt sie stehen. Alles Gute zum 15. Geburtstag, Prinzessin", lauten die rührenden Worte des stolzen Vaters unter dem Beitrag. Dem schließen sich zahlreiche Follower in der Kommentarspalte mit liebevollen Glückwünschen für Casie an.

Der Songwriter und seine Tochter pflegen ein sehr enges Verhältnis zueinander. Das machte MGK zuletzt am vergangenen Vatertag mit einem süßen Video auf TikTok deutlich. Darin beschenkt ihn Casie zu seinem Ehrentag mit einem riesengroßen Bouquet Luftballons und verbringt den ganzen Tag mit ihrem Papa. Die Fans des "Till I Die"-Interpreten zeigten sich in der Kommentarspalte ganz entzückt von dem süßen Duo. "Ich glaube, was ich am meisten an ihm mag, ist, dass er ein guter Vater ist", kommentierte ein Nutzer und ergänzte: "Seine Zuneigung für seine Tochter, wann immer ich sie sehe, verzaubert sie mich."

Machine Gun Kelly und seine Tochter Casie Colson Baker

Machine Gun Kelly mit seiner Tochter Casie

