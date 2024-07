Nach Knutschbildern: Bill Kaulitz ist immer noch Single!

Bill Kaulitz (34) reagiert auf die Spekulationen! Der Tokio Hotel-Sänger wurde beim CSD in Köln knutschend mit dem Schauspieler Timmi Trinks gesehen. In seinem Podcast "Kaulitz Hills" geht er auf die daraus entstandenen Schlagzeilen ein und stellt klar: Die beiden sind nicht in einer Beziehung! "Da haben die Leute wieder geschrieben, ich habe einen neuen Freund. Also die wissen immer Sachen, die weiß ich selber noch gar nicht. [...] Nur, weil ich irgendwie gut aussehende Männer um mich habe. Willkommen in meinem Leben. So ist es nun mal." Die heißen Szenen in Köln scheinen also eher belanglos zu sein: "Das heißt doch nicht gleich, dass ich einen neuen Freund habe."

Bild liegen Fotos vor, die den Musiker und den "Bergdoktor" bei einem ziemlich intimen Moment zeigen. Total happy und mit einem Lächeln im Gesicht knutschten sich Bill und Timmi ab. Danach wurde auch wild zusammen gefeiert, sodass die Spekulationen begannen. Doch damit ist jetzt wohl Schluss. Auch zu seinem Flirt mit dem YouTuber Marc Eggers (37) äußerte sich der "Monsun"-Interpret vor einigen Wochen. Es scheint, als würde der Zwillingsbruder von Tom Kaulitz (34) mit den Gerüchten rund um sein Liebesleben aufräumen wollen.

Im Dezember 2023 wurden die beiden knutschend auf einem Event gesichtet. In der Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" gibt Bill nun Einblicke in die kleine Liaison: "Es scheint etwas einseitig zu sein, er ist nicht so begeistert wie ich", stellte er betrübt fest. Denn der 34-Jährige war offenbar hin und weg von dem Influencer. "Er muss sich klar werden, was er möchte. Ob er das weiterführen möchte oder ob wir nur eine gute Zeit hatten", betonte er abschließend. Mittlerweile scheint aber auch Bill zu wissen, dass er Marc nicht mehr möchte und lenkt sich wohl jetzt mit Timmi ab. Erst seit Kurzem spricht Toms Bruder ganz offen über sein Liebesleben, zuvor war nicht viel darüber bekannt.

Getty Images Timmi Trinks im März 2024

Getty Images Bill und Tom Kaulitz, Mitglieder von Tokio Hotel

