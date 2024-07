So viel kosten Katie Price' nackte Duschvideos auf OnlyFans!

Katie Price (46) verdient eine Menge Geld mit ihrem OnlyFans-Account – doch anscheinend ist ihr das zu wenig. Wie The Sun berichtet, bietet das Glamourmodel nun verzweifelt "völlig nackte Duschvideos" an – das teuerste davon gibt es für umgerechnet 63 Euro. Damit müssen die Nutzer nicht nur die 14 Euro Mitgliedschaft monatlich zahlen, sondern obendrauf die hohe Summe – nur um ein Video von 92 Sekunden zu sehen. Ihren Followern gefällt der sehr private Inhalt wohl, denn sie nennen Katie auf der Plattform die "Königin des Glamours".

Dass sie ihren Inhalt so teuer verkauft, liegt wahrscheinlich an ihrer freiwilligen Vereinbarung mit einem Richter, die sie nach ihrer Insolvenz 2019 eingegangen ist. Wie die Zeitung weiter beschreibt, soll die 46-Jährige dabei ganze 40 Prozent ihrer Einnahmen aus vier Unternehmen zur Begleichung ihrer Schulden abführen. Darunter fällt auch die Erotik-Webseite OnlyFans – über drei Jahre geht diese Abmachung, um die stolze Summe abzubezahlen.

Katie musste in den vergangenen Jahren schon auf vieles verzichten, um ihren Schuldenberg von über 900.000 Euro abzubauen. Die fünffache Mutter musste erst im März bereits zum zweiten Mal Insolvenz anmelden. Daraufhin wurde vor Kurzem ihre Villa zwangsgeräumt. Die OnlyFans-Creatorin trauert ihrem Haus aber nicht nach, wie sie in einer Live-Show ihres Podcasts "The Katie Price Show" ihren Fans deutlich machte: "Wisst ihr was? Ich habe meine Villa absolut gehasst. Ich sage euch, warum – neun Jahre Hölle, die ich dort hatte. Müllabfuhr, es spukt dort. [...] Wer auch immer das Haus kauft, viel Glück! Ich hasse es."

Instagram / katieprice Katie Price, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / katieprice JJ Slater und Katie Price

