Deshalb musste Katie Price ihre "Mucky Mansion" zwangsräumen

Vor etwa zwei Monaten gab Katie Price (46) bekannt, dass sie einen Räumungsbescheid für ihre Villa "Mucky Mansion" erhalten hat. Lange war unklar, wie das große Anwesen in so einen heruntergekommenen Zustand geraten konnte. Das klärt das ehemalige Boxenluder jetzt auf. Im Gespräch mit The Sun erzählt sie: "Die Zwangsräumung ging auf einen Mann zurück, der auf meinem Grundstück Müll abgeladen hatte, und die Gemeinde und die Hypothekenbank gaben mir zwei Jahre Zeit, den Müll zu beseitigen." Den Müll wegräumen zu lassen, hätte sie fast 950.000 Euro gekostet. Das zu bezahlen, kam für die TV-Bekanntheit nicht infrage. "Es steigert den Wert des Hauses eh nicht", habe sie sich damals gedacht.

Mittlerweile ist Katie mit ihren Kindern aus dem Haus ausgezogen. "Am Ende ging es nur darum, dass ich die Schlüssel zurückgebe und sie das Grundstück weiterverkaufen können. Wenn sie es über dem Marktwert verkaufen, bekomme ich den Rest", erklärt die Sängerin weiter. Welche Summe sie sich genau vorstellt, hat sie nicht verraten – wie OK! berichtet, hatte sie das Haus damals für über 1,6 Millionen Euro ergattert. Mittlerweile soll sie in ein kleineres Haus an einem "unbekannten Standort" gezogen sein.

Jetzt, da sie den Ärger mit der Villa endlich hinter sich lassen konnte, scheint es im Leben der OnlyFans-Creatorin wieder bergauf zu gehen. Gerade erst veröffentlichte sie ihre Memoiren "This Is Me: The High Life. The Dark Times", da kündigt sie auch schon das nächste große Projekt an: Für Netflix wird sie eine Doku-Serie über ihr Leben drehen. Wie sie gegenüber Daily Mail verriet, habe sie "sogar einen Dreiteiler" für Netflix in Planung. Genauere Details konnte sie allerdings noch nicht teilen.

Getty Images Katie Price, Model

Instagram / katieprice Katie Price mit ihren Kindern Bunny, Princess, Jett und Junior

