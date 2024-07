Stolz: Joseph Gordon-Levitt begrüßte heimlich drittes Kind

Joseph Gordon-Levitt (43) lässt die große Babybombe platzen: Klammheimlich durften der Schauspieler und seine Frau Tasha McCauley ein drittes Kind auf der Welt begrüßen – und das schon vor beinahe zwei Jahren. Im Podcast "American Masters: Creative Spark" plaudert Joseph jetzt aus dem Nähkästchen und schwärmt von seinen drei Kids. "Meine Tochter ist fast zwei. Sie ist total glücklich, wenn sie so tun kann, als würde sie Eier zubereiten. Und es gibt keine Eier. Es ist ihr egal", lacht der "Inception"-Darsteller. Genau wie ihre beiden großen Brüder habe das Mädchen viel Fantasie. Für ihren Papa sei genau diese Vorstellungskraft "Magie".

Vor einigen Jahren legte Joseph seine Karriere auf Eis, um sich ganz auf das Papasein konzentrieren zu können. Das sei für den 43-Jährigen die absolut richtige Entscheidung gewesen, um für eine Zeit zu 100 Prozent für seine Kinder da zu sein. "Ich war froh, dass ich mir eine Auszeit nehmen konnte. Jetzt habe ich zwei Jungs und es ist das Beste. Es ist das Beste", schwärmte der US-Amerikaner 2020 in der "Tonight Show". Mit seinen Jungs schwingt Joseph zu Hause am liebsten das Tanzbein. Wie er gegenüber People verriet, lieben seine Sprösslinge es, die tanzenden Filmstars Gene Kelly und Gregory Hines zu imitieren. "Das Fantastische ist, dass meine Jungs nicht merken, wie mittelmäßig ich wirklich tanze", scherzte er.

Den ersten Nachwuchs durften Joseph und Tasha im August 2015 begrüßen. Im Juni 2017 folgte der kleine Bruder. Die Namen der Jungs behielt das Paar bisher für sich, auch zeigen sie die beiden nicht in der Öffentlichkeit. Mit seiner Tasha ist Joseph nun auch schon rund zehn Jahre liiert. 2015 gaben die beiden sich ganz privat und vor der Geburt ihres Sohnes das Jawort. Die Zeremonie soll im Kreise ihrer Liebsten in ihrem eigenen Haus stattgefunden haben, wie damals People berichtete. Das Ehepaar zeigt sich aber bis heute eher selten gemeinsam in der Öffentlichkeit.

Joseph Gordon-Levitt

Joseph Gordon-Levitt im Januar 2024

