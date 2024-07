Also doch: Lady Gaga singt sich schon für Olympia-Show warm!

Seit Kurzem gibt es Gerüchte, dass ein ganz besonderer musikalischer Act bei den diesjährigen Olympischen Spielen auftreten wird – und zwar keine Geringere als Lady Gaga (38). Jetzt steht fest: Die Sängerin wird tatsächlich bei der Eröffnungsfeier in Paris auftreten. Fotos zeigen das Gesangstalent bei den Proben. Mit einigen Tänzern, vielen rosafarbenen Puscheln und stilvollen schwarzen Outfits übt die "Poker Face"-Interpretin für ihre bevorstehende Bühnenperformance.

Bereits zuvor plauderte ein Insider gegenüber The Hollywood Reporter aus, dass Lady Gaga die Eröffnungszeremonie musikalisch untermalen wird. Außerdem sollen wohl auch Céline Dion (56) und die französische Musikerin Aya Nakamura in der Stadt der Liebe auftreten, um Olympia offiziell einzuläuten. Ob das ebenfalls stimmt, wird sich im Laufe des heutigen Abends zeigen.

Zumindest das Erscheinen der "My Heart Will Go On"-Interpretin könnte bei den Fans für eine große Überraschung sorgen. Seit geraumer Zeit kämpft die 56-Jährige mit schweren gesundheitlichen Problemen. Die Beauty leidet am sogenannten Stiff-Person-Syndrom – einer Krankheit, die Muskelkrämpfe auslöst und sie körperlich stark einschränkt. Auch ein Experte stufte gegenüber TMZ einen möglichen Auftritt von Céline als bedenklich ein – er sei mit einem großen Risiko verbunden.

Getty Images Lady Gagas Olympia-Probe im Juli 2024

Getty Images Céline Dion, Musikerin

