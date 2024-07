Bye-bye gutes Image: Ist Lukas Baltruschat eine Red Flag?

Lukas Baltruschat (30) galt während der Bachelorette-Staffel von Sharon Battiste (32) als Fan-Liebling. Besonders seine sensible Art kam bei den Zuschauern gut an. Doch seit seiner Teilnahme an Prominent getrennt sieht er sich einem Sturm der Kritik ausgesetzt. Dort kam nämlich heraus, dass er seiner damaligen Partnerin fremdgegangen ist. Aus diesem Grund scheinen die Fans von Are You The One – Reality Stars in Love auch nicht wirklich erfreut zu sein, ihn in der Datingshow zu sehen. Auf Instagram überschlagen sich die negativen Reaktionen. "Du bist ein Fremdgeher" und "Ich kann ihn einfach nicht mehr ernst nehmen" oder "Oh man, es ist wie ein Unfall. Nach 'Prominent getrennt' hat er sein Gesicht verloren", lauten nur drei der zahlreichen Kommentare.

Ein User rät den Damen in der Villa auch, sich von Lukas fernzuhalten. Das klappt aber in den ersten beiden Folgen der VIP-Staffel nicht so gut. Denn der Hamburger flirtet mit fast allen Ladys, was das Zeug hält. Bei einer heißen Dusche mit Kandidatin Gabriela fragt er sie schelmisch: "Habe ich dir ins Gesicht gespritzt?" Er bezieht sich zwar auf das Wasser, ist sich der Zweideutigkeit aber mehr als bewusst. In der nächsten Szene packt er Nadja an den Po. Einer Mitstreiterin gefällt das ganz und gar nicht. "Der liebe Lukas spielt hier Spielchen, das merke ich immer mehr", betont Jennifer Iglesias (25), die zunächst auch Interesse an ihm hatte, und führt aus: "Er ist eine richtige Red Flag."

Lukas selbst scheint sein eigenes Verhalten zu feiern. "Ich bin auf jeden Fall nicht prüde, Leute", kommentiert er mit einem Lächeln. Es bleibt spannend, wie seine "Are You The One?"-Reise weitergeht. In dem Teaser war zumindest zu sehen, wie er einer Dame seine Gefühle gesteht. Scheint so, als würde er sein Player-Image noch ablegen. Aber was sagt denn Moderatorin Sophia Thomalla (34) zu der Staffel? "Eine besondere Staffel, mit vielen verwirrten Leuten, aber sehr unterhaltsam. Sie haben mir jede Menge Spaß beschert", verriet sie vor Formatbeginn auf Instagram.

Die Bachelorette, RTL Lukas und Sharon bei ihrem "Die Bachelorette"-Einzeldate

RTL Lukas Baltruschat bei "Prominent getrennt" im Jahr 2024

