Marc Terenzi hat Trennung von Ex Verena in die Wege geleitet

Herrscht zwischen ihnen dicke Luft? Schon lange brodelte die Gerüchteküche um eine mögliche Trennung von Marc Terenzi (46) und Verena Kerth (43). Vor wenigen Stunden dann die traurige Gewissheit: Die Moderatorin und der Reality-TV-Star haben einen Schlussstrich gezogen und sich getrennt. Auf Social Media teilte Marc bereits kryptische Zeilen. Nun äußert er sich gegenüber RTL und verrät weitere Details zur Trennung: "Ich möchte nichts Schlechtes über meine Beziehungen oder Ex-Partnerinnen sagen, aber: Ja, es stimmt – ich habe mich vor rund zwei Monaten von Verena getrennt." Der Sänger sei zu dieser Zeit in Magdeburg gewesen, um einige Shows zu spielen. Währenddessen wurde er gut von seinen Kollegen abgelenkt und hat für sich herausgefunden: "Manchmal ist es einfach besser zu gehen und sich zu trennen."

Marc versucht die Zeit nach der Trennung nun sinnvoll zu nutzen und sich auf sein Leben zu konzentrieren: "Ich musste mich neu finden, denn ich bin nicht ich seit zwei Jahren. Jetzt blicke ich nach vorne und habe tolle neue Projekte vor mir. Das Leben hat immer wieder viele Dinge mit einem vor und jetzt gucke ich wieder nach vorne. Ich glaube fest daran, dass es immer einen besseren Weg gibt, egal, wie hart das Leben auch gerade ist." Aber nicht nur der 46-Jährige fokussierte sich in der vergangenen Zeit vorrangig auf sein Leben – auch seine Ex brauchte den nötigen Abstand: "Die vergangenen knapp zwei Jahre waren eine verrückte Achterbahnfahrt, die mir psychisch viel abverlangt hat. Es wird noch dauern, bis ich all das, was passiert ist, wirklich verarbeitet habe, aber loszulassen war ein erster, sehr heilsamer Schritt", erklärt die Blondine in ihrer Instagram-Story. Im Moment sei sie einfach nur froh, ihr eigenes Leben zurückzuhaben.

Eigentlich hatten Marc und Verena große Pläne! Nach dem Dschungelcamp-Rausschmiss der 43-Jährigen Anfang des vergangenen Jahres ging der Ex von Sarah Connor (44) vor seiner Herzdame sogar auf die Knie. Im Oktober gaben sich die einstigen Turteltauben das Jawort – allerdings nur in Las Vegas. In einem damaligen Interview mit dem gleichen Sender stellte Verena dann aber klar: "Das muss man jetzt auch mal klarstellen. Irgendwie wurde da auch wieder viel zu gedichtet. Wir sind nicht verheiratet, um die ganzen Spekulationen mal zu beenden!"

Kandima Resort Verena Kerth und Marc Terenzi, TV-Bekanntheiten

RTL Marc Terenzi und Verena Kerths Verlobung im Januar 2023 in Australien

