Sind Tom Brady und Model Brooks Nader doch kein Pärchen?

Tom Brady (46) ist seit seiner Trennung von Gisele Bündchen (44) ein begehrter Junggeselle. Zwischenzeitlich kamen Gerüchte auf, dass der Footballstar mit Brooks Nader (27) anbandeln würde. Nun spricht ein Insider mit Us Weekly über den angeblichen Flirt zwischen dem Sportler und dem Model. Demnach seien die beiden nicht in einer Beziehung miteinander und hätten sich auch nie gedatet. Bei der berühmten White Party sei es nur zu einer kurzen Unterhaltung gekommen, bei der sie nicht einmal Handynummern ausgetauscht hätten.

Vor dem ehemaligen NFL-Spieler wurde Brooks mit einem anderen berühmten Mann in Verbindung gebracht. Bei der Hochzeit von Olivia Culpo (32) und Christian McCaffrey (28) erschien sie Hand in Hand mit Prinz Konstantin-Alexios (25). Auf Paparazzi-Fotos der prunkvollen Feier sah man die beiden, wie sie gemeinsam zu einer Kapelle in Rhode Island spazierten. Die 27-Jährige zeigte sich zu diesem Anlass in einem glitzernden Paillettenkleid, während der Patensohn von Prinz William (42) einen eleganten Samtanzug zum Besten gab.

Auch wegen Tom brodelte die Gerüchteküche bereits vor Brooks. Im Juni verriet eine Quelle der Zeitung Terra Entretê, dass er einer gewissen Isabella Settanni näher gekommen sei. Der 46-Jährige habe die Influencerin über gemeinsame Freunde kennengelernt und Gefallen an ihr gefunden. Besonders pikant: Sie hat als brasilianisches Model auffallend viele Gemeinsamkeiten mit der Ex-Frau des US-Amerikaners. Die zwei Schönheiten teilen sogar ein gemeinsames Hobby, denn sie begeistern sich beide fürs Wellenreiten.

ActionPress Brooks Nader und Konstantinos-Alexios von Griechenland und Dänemark

Instagram / Isasettanni Isabella Settanni, brasilianisches Model

