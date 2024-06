"Stolzeste Mama": Cathy Hummels Sohn Ludwig wird eingeschult

Cathy Hummels (36) platzt vor Stolz! Regelmäßig teilt die Moderatorin Einblicke aus ihrem Leben mit ihren Followern auf Social Media – so auch jetzt: Ihr Sohn Ludwig (6) wird nämlich bald eingeschult! Auf Instagram veröffentlicht die Influencerin ein Bild, auf dem sie gemeinsam mit ihrem Sohnemann posiert. Zu dem Beitrag schreibt Cathy: "Ich bin die stolzeste Mama! Du wirst zu schnell groß und je älter du wirst, desto langsamer soll die Zeit vergehen. Findet ihr nicht, dass man an seinen eigenen Kindern erst merkt, wie die Zeit rast? Die Jahre vergehen ... Ich bin doch selbst erst eingeschult worden. Diesen Moment möchte ich für immer festhalten. Die Schultüte haben wir selbst zusammen gebastelt, als unschlagbares Team!" Den Schnappschuss versieht sie zudem mit den Hashtags #teamwork, #dreamwork und #proudmama.

Cathys Fans gratulieren dem kleinen Ludi zum neuen Lebensabschnitt und finden auch für die stolze Mama ein paar liebe Worte. "Alles Gute zur Einschulung. Meine Tochter wird bald 37, aber ich weiß noch genau, wie sie eingeschult wurde und schaue mir manchmal noch alte Fotos von früher an. Lange ist es her", schreibt eine Nutzerin in die Kommentarspalte. Ein anderer Follower tippt: "Herzlichen Glückwunsch zum ersten Schultag. Die Schultüte ist mega geworden." Zu seiner Einschulung bekam Ludwig eine üppige Fußball-Schultüte, wie sollte es auch anders sein!

Der kleine Ludwig ist der gemeinsame Sohn von Cathy und ihrem Ex Mats Hummels (35). Die 36-Jährige und der Kicker gaben sich nach acht Jahren Beziehung 2015 das Jawort. Drei Jahre später begrüßten sie ihren Ludi auf der Welt. Vor rund zwei Jahren ließ sich das einstige Ehepaar dann allerdings scheiden. So richtig harmonisch scheint der Umgang zwischen den beiden nicht zu sein. Wenn die Kommunikation zwischen Cathy und Mats mal wieder schwierig sein sollte, weiß die Mutter eines Sohnes allerdings genau, was zu tun ist. "Ganz ehrlich? Wenn der wieder doof ist, einfach bei WhatsApp blockieren. Habe ich auch schon gemacht. Einfach die negative Energie gar nicht an dich ranlassen", verriet sie in ihrem Podcast "Hummeln und Fische".

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Getty Images Cathy Hummels und Mats Hummels

