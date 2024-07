Britney Spears will mehr Zeit mit ihren Söhnen verbringen!

Die Beziehung von Britney Spears (42) und ihren Söhnen Sean Preston (18) und Jayden James (17) ist schon länger sehr angespannt. Besonders in den vergangenen zwei Jahren hatten sie so gut wie keinen Kontakt zueinander, da die beiden Teenager mit ihrem Vater Kevin Federline (46) und seiner neuen Frau auf Hawaii leben. Doch seit Ende Juni dieses Jahres stehen die Chancen relativ gut, dass die Sängerin und ihre Kinder bald wieder zueinanderfinden. Nach einem Telefonat am Muttertag soll sie nun wohl immer öfter den Kontakt zu ihren Söhnen suchen. "Britney geht immer wieder auf ihre Söhne zu und würde gerne mehr Zeit mit ihnen verbringen, wenn sie sich bereit dazu fühlen", erklärt ein Informant gegenüber Us Weekly.

Ob Sean und Jayden dieses Angebot bald annehmen werden, ist unklar, denn es scheint ihnen aktuell auf Hawaii ziemlich gut zu gehen. Noch vor zwei Jahren hatte Jayden außerdem eine sehr klare Meinung von seiner Mutter, wie er Daily Mail gegenüber mitgeteilt hatte: "Wir haben beide in der Vergangenheit so viel Druck erlebt, dass Hawaii jetzt unser sicherer Ort ist, um all die emotionalen Traumata zu verarbeiten, die wir durchgemacht haben. Um unseren mentalen Zustand zu heilen." Er erklärte, dass seine Mutter den beiden Kindern nicht gleich viel Aufmerksamkeit geschenkt hatte. Sie hätte Sean nicht genügend Liebe gezeigt und ihn schlechter behandelt, weswegen Jayden ständig mit einem schlechten Gewissen kämpfen würde.

Aktuell soll Britney ihre Familie vor allem anderen priorisieren, wie ein weiterer Informant gegenüber dem erstgenannten Magazin erwähnt. Sie hätte einfach kein Interesse daran, neue Musikprojekte oder Ähnliches in Angriff zu nehmen. Es sei ihr wichtiger, ein Sicherheitsnetz an Vertrauten aufzubauen. "Sie ist immer am Telefon und hat Menschen um sich, die sie lieben und trösten und für sie da sind. Sie spricht viel mit ihrem Bruder. Er wohnt auch seit ein paar Monaten bei ihr", weiß der Insider weiter.

Instagram / britneyspears Britney Spears mit ihren Söhnen Jayden und Sean im Jahr 2018

Getty Images Britney Spears mit ihren Söhnen Sean und Jayden, im Juli 2013

