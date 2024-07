Britney Spears wohnt nach Trennung mit ihrem Bruder zusammen

Seit ungefähr einem Monat ist Britney Spears (42) wieder Single. Doch allein ist sie deshalb noch lange nicht: Wie eine anonyme Quelle gegenüber TMZ nun verrät, ist ihr Bruder Bryan bei ihr eingezogen. Tatsächlich soll er schon länger in Britneys Haus wohnen, allerdings hätte er nichts mit der Trennung von dem Popstar und ihrem Ex Paul Soliz zu tun. Es wäre eine logistische Angelegenheit gewesen – da die beiden in den vergangenen Wochen sowieso viel Zeit miteinander verbracht haben, sei es für zukünftige Unternehmungen praktischer gewesen, wenn sie unter einem Dach wohnen.

Die Beziehung zwischen der Sängerin und ihrem Bruder war in den vergangenen Jahren etwas angespannt. So hatte sie 2022 auf ihrem Instagram-Account preisgegeben, dass sie Bryan absichtlich nicht zu ihrer Hochzeit mit Sam Asghari (30) eingeladen hätte. Im vergangenen September sah das Verhältnis zwischen den beiden allerdings schon wieder ganz anders aus: Da nannte sie ihn im Netz "ihren großen Bruder, der wie ein Vater und ihr bester Freund ist". Seitdem wurden die beiden öfter zusammen gesehen und sind sogar zusammen verreist. Er soll außerdem daran beteiligt gewesen sein, das Verhältnis zwischen Britney und ihren entfremdeten Söhnen wiederherzustellen.

Die Liebelei zwischen Britney und ihrem Verflossenen soll laut dem Insider seit drei Wochen vorbei sein. Wie die anonyme Quelle verrät, soll es Britney mit der Trennung allerdings ziemlich gut gehen. Sie habe erkannt, dass Paul sie nur wegen ihres Ruhms und Reichtums benutzt habe. Es sei ihre Entscheidung gewesen, die Beziehung zu beenden – und dessen ist sie sich so sicher, dass sie ihren Sicherheitsleuten gesagt hätte, Paul von der Gästeliste zu streichen.

Instagram / britneyspears Britney Spears und Bryan Spears im Mai 2024

Getty Images Sean Federline, Britney Spears und Jayden Federline im Jahr 20213

