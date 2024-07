Christina Hall bricht Schweigen über Trennung von Ehemann!

Vor einigen Tagen erst hatten Christina (41) und Joshua Hall nach rund zwei Ehejahren die Scheidung eingereicht. Doch ganz so friedlich scheint die Trennung der "Top oder Flop? Die Super-Makler"-Bekanntheit und ihrem Noch-Ehemann nicht abzulaufen. Christina wirft ihrem Ex nämlich vor, sich ohne Zustimmung an ihrem Konto bedient zu haben. Diese Information ging bisher nur aus Gerichtsdokumenten hervor, die an die Öffentlichkeit gelangten – doch jetzt meldet sich die Blondine auf Instagram selbst zu Wort und bestätigt die darin beschriebenen Vorwürfe: "Ich habe mir den Arsch aufgerissen, um dieses Leben für mich und meine Kinder aufzubauen, und jeder, der versucht, sich zu nehmen, was er nicht verdient oder wofür er nicht gearbeitet hat, sollte sich schämen."

Doch wie Christina weiter in ihrer Story klarstellt, möchte sie sich von dem Fehlverhalten, welches sie ihrem Ex vorwirft, nicht unterkriegen lassen: "Ein unsicherer Mann mit einem großen Ego kann sicher versuchen, dich zu ruinieren – aber ich werde mich trotzdem durchsetzen." Zudem deutet die TV-Bekanntheit an, dass die Probleme zwischen ihnen wohl nicht neu zu sein scheinen, denn sie fügt ihrem Statement an: "Für diejenigen, die es nicht wissen … Scheidungen kommen nicht einfach über Nacht … und es gibt immer einen Wendepunkt."

Die 41-Jährige meldet sich nur wenige Tage, nachdem Entertainment Tonight über Gerichtsdokumente bezüglich der Scheidung berichtet hatte, zu Wort. Aus den Unterlagen geht hervor, dass die Blondine ihren Ex beschuldigt, umgerechnet 32.000 Euro ungefragt von ihrem auf sein eigenes Konto überwiesen zu haben. Sie soll daraufhin verlangt haben, dass Josh über die entnommenen Gelder Rechenschaft ablegt und sie ihr zurückgibt.

Anzeige Anzeige

Instagram / unbrokenjosh Christina und Joshua Hall, Ehepaar

Anzeige Anzeige

Instagram / thechristinahall Christina Haack und Joshua Hall, Ehepaar

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie steht ihr zu Christinas Entscheidung, sich öffentlich zu der Trennung zu äußern? Ich finde es richtig, sie sollte ihre Seite der Geschichte erzählen. Ich finde das nicht so gut, private Dinge sollten privat bleiben. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de