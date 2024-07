Christina Hall wirft Ex Joshua Diebstahl und Überwachung vor

Die Scheidung von Christina Hall (41) und Joshua Hall hat schon einige unangenehme Details ihrer Ehe ans Licht gebracht. In Gerichtsdokumenten, die People vorliegen, erhebt die Immobilieninvestorin nun neue Vorwürfe. Der Makler sei nach der Trennung ohne Absprache in ihr Haus zurückgekehrt und habe Gegenstände mitgenommen. Außerdem soll er mit einer weiteren Aktion für Unbehagen gesorgt haben. "Jedes Mal, wenn Josh in das Haus zurückgekehrt ist, hat er die Kameras wieder angeschaltet, was es ihm ermöglicht, mich und meine Kinder zu überwachen", schildert die TV-Bekanntheit.

Eine Quelle, die dem 43-Jährigen nahesteht, leugnet diese Anschuldigungen im Gespräch mit dem Magazin: "Josh wüsste nicht einmal, wie man die Kameras benutzt." Laut dem Insider kooperiere er voll und ganz und habe "nichts zu verbergen". Die beiden Immobilienexperten besitzen gemeinsam mehrere Häuser, unter anderem eine Villa in Newport, die rund elf Millionen Euro wert ist. In den Scheidungspapieren behauptet Christina auch, dass ihr Verflossener Einnahmen ihrer Mietshäuser falsch verwaltet habe.

Erst am 8. Juli hatte sich das Paar getrennt. Das ging aus Scheidungsdokumenten hervor, die Mitte des Monats bei einem Gericht in Orange County eingereicht worden waren. Für Josh soll das Liebes-Aus sehr überraschend gekommen sein. "Er wusste, dass es Höhen und Tiefen in ihrer Ehe gab, aber er hätte nie erwartet, dass seine Beziehung mit Christina auf diese Weise enden würde", berichtete ein Informant gegenüber TMZ. Es seien mehrere TV-Projekte für das Ehepaar geplant gewesen, die nun wohl ins Wasser fallen werden. Unter anderem sollten die zwei in der Show "The Flip Off" gegen Christinas Ex-Mann Tarek El Moussa (42) und seine Frau Heather Rae Young (36) antreten.

Instagram / unbrokenjosh Christina Hall und Joshua Hall, TV-Stars

Instagram / theheatherraeelmoussa Heather Rae und Tarek El Moussas, Ehepaar

