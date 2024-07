Schock für Joshua Hall: Christina beendete Ehe überraschend!

Die Trennungsschlacht zwischen Christina (41) und Joshua Hall geht weiter! Erst kürzlich meldete sich die Blondine selbst zu den ganzen Vorwürfen, die aktuell im Raum stehen. Doch jetzt sind sich Quellen, die dem Unternehmer nahe stehen, wohl sicher, dass er selbst von der plötzlichen Trennung anscheinend überrumpelt wurde, wie TMZ berichtet. "Er wusste, dass es Höhen und Tiefen in ihrer Ehe gab, aber er hätte nie erwartet, dass seine Beziehung mit Christina auf diese Weise enden würde", offenbart ein Insider.

Joshua habe anscheinend seine ganze Welt nach der Trennung verloren, wie die Quelle weiter berichtet: "Josh hatte das Gefühl, dass sie als Paar zusammengewachsen sind. Sie waren in der Lage, ihr Traumhaus in Newport Beach zu kaufen und verschiedene TV-Projekte zu realisieren." Nach Streitigkeiten war die Kommunikation zwischen ihnen wohl nur noch mit einem Anwalt möglich, wie es weiter heißt. Doch dabei habe er wohl nicht damit gerechnet, in welche Richtung diese Streitigkeiten gehen würden.

Das Paar war knapp drei Jahre verheiratet – dabei kümmerte Joshua sich um die drei Kids, die die Blondine mit in ihre Ehe gebracht hatte. Immer wieder gab die Familie Einblicke in ihr Privatleben. Doch anscheinend hatten die beiden schon länger Eheprobleme vor ihrer Trennung. Es bleibt abzuwarten, wie es in der nächsten Zeit weitergeht – das nächste TV-Projekt war bereits geplant, denn der Sender HGTV hatte erst kürzlich verkündet, dass Christina und Josh 2025 in einer neuen Sendung gegen ein anderes Ehepaar antreten sollten.

Instagram / unbrokenjosh Christina und Joshua Hall, Ehepaar

Instagram / unbrokenjosh Christina Hall, Joshua Hall und ihre Kinder, 2023

