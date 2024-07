Corsage: So sexy feiert Kate Beckinsale ihren 51. Geburtstag

Kate Beckinsale feierte ihren 51. Geburtstag am Freitagabend im exklusiven Restaurant Mistress of Mayfair und zeigte dabei ihre alterslose Schönheit in einem glitzernden, knapp geschnittenen Playsuit. Auf den Bildern des Abends, die Daily Mail vorliegen, strahlt die Schauspielerin in ihrem stilvollen Corsagen-Outfit und präsentiert ihre langen Beine in schicken gepunkteten Netzstrumpfhosen und hohen Lederstiefeln. Zudem trägt sie einen funkelnden, silbernen Kopfschmuck. Gemeinsam mit ihren engsten Freunden genoss sie einen Abend voller Speisen und Getränke und ließ die Nacht tanzend im Kreise ihrer Liebsten ausklingen.

Doch obwohl der "Pearl Harbor"-Star den Abend sehr zu genießen schien, hatte Kate zuletzt keine leichte Zeit. In den vergangenen Monaten sorgte sie unter anderem für Besorgnis bei ihren Fans, nachdem sie aufgrund mehrerer Gesundheitsprobleme, darunter wochenlange Krankenhausaufenthalte, auffallend an Gewicht verloren hatte. Kürzlich erklärte die Leinwandschönheit dann auf Instagram, dass der Stress und die Trauer über den Tod ihres Stiefvaters, die Krebsdiagnose ihrer Mutter und einige gesundheitliche Probleme zu ihrer körperlichen Veränderung geführt hatten.

Kate hatte im Januar ihren Stiefvater Roy Battersby verloren, der nach einem schweren Schlaganfall verstarb. Kurz darauf erhielt ihre Mutter, Judy Loe, die Diagnose einer Krebserkrankung im vierten Stadium. Die letzten Monate kümmerte sich Kate um ihre Mutter und ihren mittlerweile verstorbenen Stiefvater, nachdem beide aus dem Vereinigten Königreich zu ihr nach Los Angeles gekommen waren. Trotz dieser schweren Zeiten bewies sie bei ihrer Geburtstagsfeier, dass sie immer noch in der Lage ist, das Leben zu genießen.

Getty Images Kate Beckinsale, Schauspielerin

Instagram / katebeckinsale Kate Beckinsale mit ihrer Mutter und ihrem Stiefvater

