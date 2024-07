Fans kritisieren AFL nach Ankündigung von Katy Perry als Act

Das gefällt den Fußballfans wohl gar nicht! Katy Perry (39) ist der diesjährige Act beim australischen Football-League-Finale – die Nachricht stößt bei den Leuten auf große Ablehnung. Die Nutzer lassen ihre Enttäuschung wegen der "Dark Horse"-Interpretin auf X heraus und schreiben: "Die AFL setzt ihre langjährige Praxis fort, ausländische Künstler erst ein oder zwei Jahrzehnte nach deren Popularität zu engagieren" oder "Ernsthaft? Normalerweise schaue ich mir den Unterhaltungsteil der AFL an. Dieses Jahr werde ich das bestimmt nicht tun!"

Doch entgegen der Kritik äußert die Sprecherin der AFL große Vorfreude auf den Auftritt, wie DailyMail berichtet: "Die AFL zieht immer wieder Weltklasse-Künstler an, und wir fühlen uns geehrt, Katy Perry an Bord zu haben, um ein volles Haus im MCG und die Millionen von Fans in der ganzen Welt zu unterhalten." Auch der Popstar selbst freut sich total auf seinen großen Auftritt, wie er im Netz offenbart: "Ich bin so aufgeregt, zurück in Australien zu sein und wieder beim mächtigen MCG zu sein, um vor 100.000 der besten und lautesten Fans der Welt beim AFL Grand Finale aufzutreten!"

Die 39-Jährige feierte erst kürzlich ihr musikalisches Comeback mit ihrer neuen Single "Woman's World", die bei den Fans gar nicht gut ankam. Ein Insider verriet vor wenigen Tagen gegenüber DailyMail: "Katy flippt momentan aus, weil sie sich des Feedbacks, das 'Woman's World' erhält, sehr bewusst ist. Sie zeigt mit dem Finger auf alle, nur nicht auf sich selbst, aber es ist ihre eigene Schuld."

Anzeige Anzeige

Getty Images Katy Perry im März 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Katy Perry, Sängerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr die Kritik der Fans verstehen, dass Katy Perry beim AFL-Finale auftritt? Nein, ich freue mich total auf den Auftritt! Total, ich verstehe die Kritik der Fans. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de