Trotz Flop-Comeback: Katy Perry ergattert große Performance

Eigentlich wollte sie mit ihrer neuen Musik die Charts stürmen, doch Katy Perrys (39) aktuelle Single "Woman's World" kommt bei ihren Zuhörern gar nicht gut an. Trotzdem kann sich die Sängerin nun über einen Erfolg freuen: Sie wird beim australischen Football-League-Finale auftreten! Ihre Live-Performance wird vor 10.000 Footballfans stattfinden und im TV weltweit zu sehen sein. Wie Daily Mail berichtet, meint AFL Sprecherin Kylie Rogers: "Die AFL zieht immer wieder Weltklasse-Künstler an, und wir fühlen uns geehrt, Katy Perry an Bord zu haben, um ein volles Haus im MCG und die Millionen von Fans in der ganzen Welt zu unterhalten."

Der Auftritt könnte ein Schlüsselmoment in ihrer Karriere sein, um ihre momentanen Kritiker wieder von sich zu überzeugen. Denn dass ihr groß angekündigtes Comeback nicht so gut ankommt wie geplant, soll der US-Amerikanerin mächtig zusetzen. Ein Insider verriet vor wenigen Tagen gegenüber dem Onlineportal: "Katy flippt momentan aus, weil sie sich des Feedbacks, das 'Woman's World' erhält, sehr bewusst ist. Sie zeigt mit dem Finger auf alle, nur nicht auf sich selbst, aber es ist ihre eigene Schuld." Die Musikerin soll ihr Team aufgefordert haben, ihr neues Konzept noch einmal zu überdenken, um ihr neues Album vor einem ähnlichen Schicksal zu bewahren.

Hauptsächlich erntete Katy so viel Kritik für ihre neue Single, weil der Song als Hymne für Frauen und Weiblichkeit gedacht war, aber in Zusammenarbeit mit dem Produzenten Dr. Luke (50) entstanden ist. Der Songwriter wurde von Katys Kollegin Kesha (37) vor einigen Jahren wegen sexuellem, physischem und psychischem Missbrauch verklagt. In Solidarität mit Kesha haben sich mehrere große Namen wie Kelly Clarkson (42) und Pink (44) öffentlich von ihm distanziert. Außerdem soll laut Gerüchten auf X auf einem von Katys nächsten Songs Chris Brown (35) als Feature erscheinen, der ebenfalls wegen Vergewaltigung verklagt worden war.

Getty Images Katy Perry, Sängerin

Lester Cohen/WireImage Katy Perry und Dr. Luke

