So süß gratuliert Kim Kardashian ihrer Oma zum Geburtstag!

Die Kardashians sind eine Familie voller Power-Frauen. Wie nah sie sich auch über Generationen hinweg stehen, zeigt Kim (43) mit ihrem aktuellen Instagram-Beitrag. Ihre Oma Mary Jo Shannon feiert nämlich ihren 90. Geburtstag! Das teilt die TV-Bekanntheit mit zwei süßen Fotos von sich, ihrer Oma und Momager Kris Jenner (68). Dazu schreibt sie rührend: "Meine süße und stilsichere MJ wird heute 90! Ich weiß nicht, was ich ohne dich tun würde, Oma. Ich habe von dir die schönsten Erinnerungen, die ich für immer in meine Seele gebrannt habe. Du warst immer das beste Beispiel für Unabhängigkeit und Stärke."

Kim erzählt weiter, dass sie sich an die Sommer erinnere, in denen sie mit ihrer Großmutter am Strand war und Teepartys veranstaltete. Sie teilt außerdem, dass MJ ihren eigenen Laden eröffnete und wie inspirierend das für Kim gewesen ist. Doch am meisten beeindruckte es die vierfache Mutter, dass MJ "ohne zu meckern" zweimal erfolgreich gegen Krebs kämpfte. "Du bist immer die Stimme der Vernunft und gibst die besten Ratschläge. [...] Ich liebe dich so sehr!", schließt Kim ihre Caption. Auch Kims Fans sind ganz berührt von den emotionalen Worten ihres Idols und kommentieren haufenweise Glückwünsche und Herz-Emojis unter dem Post. Ein User schreibt sogar: "Wir sind dir so dankbar, MJ, denn ohne dich würde es die Kardashians nicht geben!"

Obwohl Kim sich zum Geburtstag ihrer Omi eine kurze Auszeit gönnte, ist die Businessfrau momentan schwer beschäftigt. Nicht nur, weil ihre Marke SKIMS einen gigantischen Deal an Land zog. Für die diesjährigen Olympischen Spiele wurde das amerikanische Team komplett von Kim eingedeckt! Doch auch vor der Kamera schlägt die Reality-TV-Bekanntheit eine neue Richtung ein. In der neuen hochkarätigen Hulu-Serie "All's fair" wird Kim die Rolle einer Scheidungsanwältin übernehmen.

Instagram / kimkardashian Die Kardashian Familie

Getty Images Kim Kardashian, TV-Star

