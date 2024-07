Traum in Grün: Sarah Ferguson strahlt im pompösen Abendkleid

Sarah Ferguson (64) stellt ihr Können in Sachen Mode unter Beweis! Die Herzogin von York begeistert ihre Community auf Instagram mit einem bezaubernden Anblick: Sie präsentiert sich in einem leuchtenden Kleid in Grün aus dem edlen Stoff Satin. Die Robe schmiegt sich hervorragend an ihren Körper. Ihre Arme sind von einem transparenten Stoff bedeckt und um ihren Hals legt sich ein Band in der gleichen Farbe. In Kombination mit ihren rötlichen Haaren und blauen Accessoires sorgt Sarah mit ihrer Erscheinung für einen wahren Hingucker. Zu den Fotos schreibt sie unter anderem: "Wunderschönes Cannes."

Mit ihrem Anblick verzaubert Sarah auch ihre zahlreichen Fans auf der Social-Media-Plattform. "Absolut umwerfend, innen und außen", "Grün ist definitiv deine starke Farbe", "Oh wow, wie umwerfend! Die Farbe und der Kleidungsstil sind perfekt für dich. Wahrhaftig wunderschön" und "Sarah, du siehst umwerfend aus, ich liebe das Kleid, das du trägst, es steht dir wirklich gut", lauten nur drei von vielen weiteren begeisterten Kommentaren. Ihr Staunen drücken einige Nutzer auch in Form von grünen Herz-Emojis aus.

Grün scheint wahrhaftig Sarahs Farbe zu sein! Ende Mai zeigte sich die Ex-Frau von Prinz Andrew (64) beispielsweise in einem ähnlich imposanten Kleid. Anlässlich der Filmfestspiele in Cannes besuchte die 64-Jährige die französische Stadt und glänzte in einer aufregenden Glitzerrobe. Sarah hat allerdings nicht nur ein Gespür für Mode, sondern ebenfalls einen kreativen Kopf – die einstige Schwägerin von Prinzessin Diana (✝36) ist nämlich auch eine erfolgreiche Autorin. Sie schrieb bereits mehrere Diätratgeber, ihre Biografie und einige Teile ihrer "Budgie"-Kinderbuchreihe.

Dave Bedrosian / Future Image Sarah Ferguson bei der Knights of Charity Gala in Cannes 2024

Getty Images Sarah Ferguson im März 2023

