Darum mussten Prinz Williams College-Freunde schweigen!

Auf dem College traf Prinz William (42) auf seine Herzdame Prinzessin Kate (42) – ansonsten ist nicht viel aus seiner Zeit dort bekannt. Warum weiß man aber sonst so wenig darüber, wie der Familienvater seine Jahre an der University of St. Andrews verbracht hat? Die Antwort darauf sei ein Geheimhaltungsvertrag, wie die Royal-Expertin Katie Nicholl im "Dynasty"-Podcast" der Vanity Fair wissen will: "Die ganze Idee war, ihm ein normales Leben zu ermöglichen, also mussten seine Freunde gesetzlich versprechen, keine Geschichten über seine Aktivitäten an die Presse weiterzugeben."

Für den heute 42-Jährigen habe es oberste Priorität gehabt, dass sein Privatleben auch nach dem College-Abschluss unter Verschluss bleibe. Um das zu gewährleisten, sei es unvermeidbar gewesen, von seinen Freunden und Kommilitonen an der schottischen Universität die Unterzeichnung einer solchen Verschwiegenheitserklärung zu verlangen. Die Autorin verstehe, dass das für viele nach einem "seltsamen Konzept" klingen muss. "Aber natürlich war er ein zukünftiger König", erklärt sie die Situation, in der der junge Prinz sich damals befand.

William und seiner Ehefrau Kate ist es sehr wichtig, auch das Privatleben ihrer Kinder zu schützen. Ihr ältester Sohn Prinz Louis (6) ist als Thronfolger den Pressetrubel inzwischen schon ein wenig mehr gewöhnt. Seine jüngeren Geschwister Prinzessin Charlotte (9) und Prinz George (11) hingegen sieht man noch nicht so häufig in der Öffentlichkeit. Der Grund dafür scheinen Williams eigene Erfahrungen zu sein. "William und Kate haben sich immer davor gesträubt, ihre Kinder der Öffentlichkeit auszusetzen, da William immer noch schmerzhafte Erinnerungen an seine eigene Kindheit hat und er die ständige Aufmerksamkeit hasste", verriet vor kurzem ein Insider gegenüber Mirror.

Prinz William im Juni 2024

Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren Kindern George, Louis, Charlotte

