Herzogin Meghan unterstützt Harry auf Versöhnungstour nicht!

Angeblich plant Prinz Harry (39) eine Rückkehr in seine Heimat, um sich mit seiner entfremdeten Familie zu versöhnen – von seiner Frau Herzogin Meghan (42) wird er dabei aber nicht unterstützt! Wie jetzt unter anderem Daily Mail berichtet, habe die ehemalige Schauspielerin mit der Vermarktung ihrer neuen Lifestyle-Marke American Riviera Orchard "zu viel um die Ohren". Doch wie der Insider außerdem verrät, sei nicht nur Meghans Unternehmen der Grund für ihr Fehlen: Laut ihm habe sie Angst, "wieder in der Öffentlichkeit ausgebuht zu werden" – wie beim Platinjubiläum von Queen Elizabeth II. (✝96) vor zwei Jahren.

Während Meghan sich also unbedingt von Großbritannien und der britischen Königsfamilie fernhalten will, plant ihr Mann sogar länger in seiner Heimat zu bleiben. "Er ist davon überzeugt, dass er bei einem längeren Aufenthalt eine bessere Chance hat, sich wieder mit seiner Familie zu versöhnen", verriet ein Insider bereits gegenüber Express. Vor allem seinen Vater König Charles III. (75) und seine Tante Prinzessin Anne (73) wolle der 39-Jährige unbedingt treffen.

Ob Harry auch seinem Bruder Prinz William (42) und dessen Familie einen Besuch abstatten möchte? Denn auch bei den einst so engen Brüdern hängt schon seit Jahren der Haussegen schief. Auch seine Schwägerin Prinzessin Kate (42) soll der Royal schmerzlich vermissen. "Was auch immer Harry für seinen Bruder und seinen Vater empfindet, er fühlt sich immer schuldig, dass er keine Beziehung zu seiner Nichte und seinen Neffen hat und dass Archie (5) und Lili (3) ihre einzigen Cousins nicht kennen", erklärte ein Insider im Interview mit OK! und fügte hinzu: "Er denkt oft darüber nach, Kate eine Nachricht zu schicken, weil er sie wirklich vermisst."

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry, März 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William und Prinz Harry im Jahr 2017

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Meghan Harry nicht begleiten will? Schade, sie sollte ihn unterstützen! Verständlich wegen der negativen Erfahrungen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de