Mehr als 723 Millionen Euro: So reich ist König Charles III.

König Charles III. (75) hortet sein Vermögen! Laut einer neuen Analyse von Sunday Times ist der britische Monarch ein reicher Mann. Sein geschätztes Vermögen liegt derzeit bei 723 Millionen Euro. Allein im vergangenen Jahr konnte der Royal somit ganze 11 Millionen Euro dazuverdienen. Wie die britische Zeitung berichtete, konnte der gebürtige Londoner sein persönliches Vermögen vor allem durch ein Wertwachstum seiner zahlreichen Immobilien steigern. Laut Forbes besitzt der Regent mindestens 92 Immobilien – darunter sieben Paläste und zehn Schlösser. Sein wertvollster Besitz ist natürlich der Buckingham-Palast in London.

Aus der Analyse gehen noch weitere interessante Details hervor. Die Experten schätzen Charles' Vermögen wesentlich höher als das seiner verstorbenen Mutter Queen Elizabeth II. (✝96) ein. Im Jahr 2022 wurde der Besitz der britischen Königin auf rund 440 Millionen Euro geschätzt. Somit ist der Monarch sogar fast doppelt so reich wie das einstige Familienoberhaupt zu Lebzeiten. Seinen angestiegenen Reichtum hat der 75-Jährige jedoch trotzdem auch seiner Mutter zu verdanken. Denn die royale Lady vererbte ihrem Sohn die privaten Anwesen Sandringham in Norfolk und Balmoral in Aberdeenshire.

Charles ist finanziell mehr als gut aufgestellt. Böse Zungen behaupten jedoch, dass es nicht allen royalen Familienmitgliedern finanziell so gut geht. Einige Fans vermuten, dass die königlichen Ausreißer Prinz Harry (39) Herzogin Meghan (43) derzeit mit Geldproblemen kämpfen. Sie glauben, dass das Paar sein einst großes Vermögen für unnötigen Luxus auf den Kopf haut. Laut dem Immobilienmakler Eric Bramlett würden die Schauspielerin und ihr Gatte allein für die Instandhaltung ihres gemeinsamen Anwesens in Montecito Unmengen an Geld ausgeben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Charles bei der Parlamentseröffnung im Oktober 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Lagos im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass König Charles so ein hohes Vermögen hat? Ja. Er ist immerhin der britische König... Nein. Ich finde das wirklich überraschend. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de