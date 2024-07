Prinzessin Anne sitzt superlässig im Publikum bei Olympia!

Das würde Prinzessin Anne (73) sich nicht entgehen lassen: Obwohl sie vor wenigen Wochen nach einem Reitunfall einige Tage im Krankenhaus lag, nahm sie extra für die diesjährigen Olympischen Sommerspiele die Reise nach Paris auf sich. Bei den Wettkämpfen des Rugbysports sitzt die Schwester von König Charles (75) nun im Publikum. Zusammen mit ihrem Mann Sir Timothy Laurence klatscht sie fleißig Beifall und vertieft sich in Konversationen mit anderen VIPs wie dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron (46). Passend zum Event trägt Anne eine legere dunkle Hose und ein blaues Hemd. Dazu kombiniert sie einen schwarzen Blazer und eine große Sonnenbrille.

Als Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees und Präsidentin der British Olympic Association war es natürlich unglaublich wichtig, dass Anne sich auch vor der Eröffnungsfeier mit den britischen Sportlern traf. Am Mittwoch hielt sie sogar eine Rede und posierte für ein paar Fotos mit den Flaggenträgern Tom Daley (30) und Helen Glover. Wie Hello! berichtet, wünschte sie dem Olympia-Team in ihrer Ansprache viel Glück und meinte: "Ich hoffe, dass Sie das Gefühl haben werden, dass dieses Umfeld Sie zu Höchstleistungen anspornt. Und wenn es eine persönliche Bestleistung ist, können Sie sofort stolz auf das sein, was Sie erreicht haben, weil Sie wissen werden, dass Sie es nicht besser hätten machen können."

Die Olympischen Spiele bedeuten der Tochter von Queen Elizabeth II. (✝96) sehr viel. Sie selbst hat im Jahr 1976 teilgenommen – allerdings in der Kategorie Reitsport. Als erste in der britischen Königsfamilie hatte sie ein dreitägiges Turnier bestritten, letztendlich leider ohne Platzierung auf dem Siegertreppchen. Im Jahr 2012 trat dann ihre Tochter Zara Tindall (43) in ihre Fußstapfen und schaffte es sogar auf Platz zwei! Es war Anne selbst, die ihrer Tochter die Silbermedaille verliehen hatte.

Getty Images Tom Daley, Prinzessin Anne und Helen Glover (v.l.n.r.)

Getty Images Prinzessin Anne bei den Olympischen Spielen 1976

