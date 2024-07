Todd Phillips schwärmt von Lady Gagas Harley-Quinn-Umsetzung

Lange dauert es nicht mehr, bis die Welt Lady Gaga (38) in der ikonischen Rolle der Harley Quinn in "Joker: Folie à Deux" auf der Kinoleinwand zu Gesicht bekommt. Der Regisseur Todd Phillips (53) ist jedenfalls davon überzeugt, dass die Sängerin die Fans des DC-Streifens Joker mit der Art und Weise, wie sie ihren Charakter spielt, überzeugen wird. Im Interview mit Empire schwärmt er vor allem von der persönlichen Note, die die "Pokerface"-Interpretin der kultigen Anti-Heldin einhaucht: "Es gibt zwar einige Elemente, die den Leuten an der Figur bekannt vorkommen werden, aber es ist wirklich Gagas eigene Interpretation und die von Scott [Silver, Co-Autor] und mir."

In dem Gespräch vergleicht Todd die Intensität von Lady Gagas schauspielerischer Leistung und ihrer Wirkung als Harley mit der des Serienmörders Charles Manson: "Sie schafft es genauso wie auch Manson, der [trotz seiner Taten] Mädchen hatte, die ihn vergötterten. So wie diese [inhaftierten Mörder] manchmal Leute haben, die zu ihnen aufschauen." Es gebe durchaus Elemente von Harley, die eins zu eins aus den ursprünglichen Comics stammen. Todd und seine Crew haben diese lediglich so geformt, wie sie sie gerne in dem neuen Film haben wollten. Auch die Sängerin selbst bestätigt, dass sie viel Energie in die Interpretation ihrer Rolle gesteckt habe, um dieser gerecht zu werden. "Ich habe viel daran gearbeitet, wie ich singe, um weg von mir als Performerin zu kommen und den Charakter zu treffen", betont die "A Star Is Born"-Darstellerin gegenüber dem Magazin.

Schon vor dem Kinostart im Oktober sorgt der Film mit Lady Gaga und Joaquin Phoenix (49) für Verwirrung bei den Fans. Aus dem ersten Trailer auf YouTube geht hervor, dass es sich bei dem Sequel ungewöhnlicherweise um ein Musical handelt. Das scheint für viele Fans des DC-Universums ein absolutes No-Go zu sein. "Joker 2' wird ein Musical, ich kann das nicht. Hoffentlich enttäuscht es meine niedrigen Erwartungen", schreibt ein X-User auf der Social-Media-Plattform. Auch ein anderer Nutzer versucht, seine Enttäuschung in einem Post auszudrücken: "Ich weine immer noch über die Tatsache, dass 'Joker 2' ein Musical ist."

Getty Images Lady Gaga am Set von "Joker 2"

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Joaquin Phoenix in "Joker", 2019

