Überglücklich: Céline Dion strahlt nach Comeback bei Olympia

Es war das Comeback des Abends: Zum Abschluss der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele sang Céline Dion (56) auf dem Eiffelturm. Zuletzt war die Sängerin 2020 live aufgetreten. Wie gut der Auftritt ihr getan hat, sah man ihr bei der Rückkehr in ihr Hotel Freitagnacht an. Sichtlich stolz und glücklich wurde die Grammy-Gewinnerin vor ihrer Unterkunft von Fotografen abgelichtet. Vor dem Gebäude warteten jede Menge Fans, die Céline zujubelten. Ein Zuspruch, den der Popstar sichtlich genoss: Dankbar legte sie die Handflächen aneinander und reckte die Faust in die Luft.

Schon direkt nach dem Auftritt meldete Céline sich im Netz zu Wort und zeigte sich voller Dankbarkeit. "Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich heute bei der Eröffnungsfeier in Paris auftreten durfte und bin voller Freude, wieder in einer meiner Lieblingsstädte zu sein", schrieb die Kanadierin bei X. Den Athleten wünsche sie alles Gute und vor allem viel Erfolg: "Vor allem aber freue ich mich, diese unglaublichen Athleten zu feiern, mit all ihren Geschichten von Aufopferung und Entschlossenheit, Schmerz und Ausdauer." Unabhängig von den Medaillen wünsche sie den Sportlern, dass sie sich einen Traum erfüllen können.

Bei ihrer Show sang Céline den Song "L'Hymne à l'Amour", der ursprünglich von der französischen Ikone Édith Piaf stammt. Zuvor wurde bereits viel darüber spekuliert, ob sie tatsächlich bei Olympia auftreten wird, denn die "My Heart Will Go On"-Interpretin leidet unter dem Stiff-Person-Syndrom. Dennoch soll sie aktuell an einem großen Comeback feilen. Angeblich arbeite Céline nämlich an einer Show in Las Vegas. "Das ist ihr Ding, niemand drängt sie dazu. Sie hat eine Leidenschaft dafür, wieder auf die Bühne zu gehen, und sie wird es tun", verriet ein Insider gegenüber TMZ. Losgehen soll es Ende 2024 und dann bis Anfang 2025 andauern.

Nassou.fr / BACKGRID Céline Dion in Paris im Juli 2024

Getty Images Céline Dion bei der Eröfffnungszeremonie der Olympischen Spiele 2024

