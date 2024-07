Villa-Flirt: Fühlt sich "Princess Charming"-Lucia schuldig?

Seleya und Lucia sorgten in der vierten Folge von Princess Charming für eine Sensation. Nach einer beschwipsten Party in der Villa der Kandidatinnen hatten die beiden miteinander Sex – und das, obwohl letztere nur kurz zuvor von Prinzessin Lea Hoppenworth erfahren hatte, dass sie so etwas stören würde. Promiflash hat deshalb bei der Yogalehrerin nachgefragt, ob sie ein mulmiges Gefühl bei der Sache hatte. "Schuldgefühle hatte ich nicht, aber ich hatte es natürlich ein bisschen im Hinterkopf", gibt die Leipzigerin zu.

Zuvor hatte Lucia sich das erste Übernachtungsdate mit der Princess erkämpft. Im Interview stellt sie klar, dass sie keine Schmetterlinge im Bauch gehabt habe. Sie berichtet: "Gefühle habe ich in der einen Nacht nicht aufgebaut." Auch eine weitere Frage, über die sich die Zuschauer der Kuppelshow den Kopf zerbrachen, beantwortet die 28-Jährige: Das folgenschwere Flaschendrehen sei Seleyas Idee gewesen, doch ein paar andere Singles hätten das Trinkspiel zuvor schon vorgeschlagen.

Fans der Show müssen noch bis nächste Woche warten, um zu sehen, wie Lea auf das Techtelmechtel der beiden reagieren wird. Bis zu diesem Moment galt Lucia als eine Favoritin der Copywriterin. "Es war für mich supereinfach, mich in Lucias Nähe so fallen zu lassen. Und an so einem frühen Zeitpunkt der Reise macht das natürlich was mit mir", schwärmte die Globetrotterin noch nach ihrem Übernachtungsdate. Sie enthüllte sogar, dass sie am liebsten den halben Tag im Bett verbracht hätte, obwohl sie es normalerweise liebe, früh aufzustehen.

Instagram / sel.eya Lucia und Seleya, "Princess Charming"-Kandidatinnen

RTL "Princess Charming"-Teilnehmerinnen Lucia und Lea

