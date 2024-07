So war erstes "Princess Charming"-Übernachtungsdate für Lea

Lucia ist die erste Kandidatin, die in dieser "Princess Charming"-Staffel bei Princess Lea Hoppenworth übernachten durfte. Eingekuschelt wachen die beiden Frauen am nächsten Morgen gemeinsam in Leas Bett auf und scheinen superhappy zu sein. Verheißungsvoll verrät die Blondine: "Ich wäre am liebsten wahrscheinlich bis mittags im Bett geblieben, obwohl ich ja normalerweise eine Frühaufsteherin bin, aber das war einfach sehr schön!" Ob die Princess wohl schon die ersten Schmetterlinge im Bauch hat? Das plaudert sie nicht aus, aber Lea ist sich zumindest sicher: "Es war für mich supereinfach, mich in Lucias Nähe so fallen zu lassen. Und an so einem frühen Zeitpunkt der Reise macht das natürlich was mit mir."

Dieses Gefühl beruht wohl auf Gegenseitigkeit. "Die Nacht mit Lea war sehr schön, also es ist wirklich noch mal was anderes, wenn man eine ganze Nacht miteinander hat. [...] Wir haben alle Ebenen einmal abgepellt und haben gespürt, wie wir wirklich sind", lässt Lucia das intime Date Revue passieren. Auch die Leipzigerin scheint bereits nach einer gemeinsamen Nacht eine enge Verbundenheit zu Lea zu spüren: "Es ist wirklich ziemlich unglaublich, also ich habe nicht damit gerechnet, dass hier so ein passender Mensch auf mich wartet."

Und lief da womöglich mehr als nur Kuscheln und gute Gespräche? Darüber hüllen sich die beiden Ladys in Schweigen. "Es ist schön gewesen, es ist kuschelig gewesen", gibt die Princess schwammig zu. Auch Lucia gibt darauf keine konkrete Antwort und verrät lediglich: "Ja, es war auch manchmal sexy." Zurück in der Villa will Lucia noch immer nicht mit der Sprache herausrücken, doch eine wichtige Erkenntnis aus den Gesprächen plaudert sie gegenüber den anderen Singles doch aus: "Sie hat gesagt, es ist ein Dealbreaker, wenn man was mit anderen anfängt. Also sie erwartet, dass man sich auf sie konzentriert."

Anzeige Anzeige

RTL "Princess Charming"-Teilnehmerinnen Lucia und Lea

Anzeige Anzeige

Instagram / revolucia_ "Princess Charming"-Kandidatin Lucia

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Meint ihr, zwischen Lea und Lucia könnten sich ernsthafte Gefühle entwickeln? Ja, ganz bestimmt! Nee, die beiden sind, glaube ich, zu unterschiedlich... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de