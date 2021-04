Simon Webbe (43) und seine Frau Ayshen Kemal entzücken ihre Fans mit einer süßen Neuigkeit! Ende Januar hatte das Paar bekannt gegeben, dass es nach einer Fehlgeburt wieder Nachwuchs erwartet: Der Blue-Sänger, der bereits eine Tochter aus einer früheren Beziehung hat, hatte schon zu diesem Zeitpunkt in den höchsten Tönen von der Reise zum Eltern-Dasein geschwärmt. Kein Wunder also, dass er jetzt völlig aus dem Häuschen ist: Simon und Ayshens Baby ist da!

"Wir freuen uns so sehr zu verkünden, dass es einen Neuankömmling gibt", meldete sich Simon jetzt auf seinem Instagram-Profil zu Wort und gab direkt einen ersten Einblick in seinen neuen Alltag: "Unserem Baby geht es gut, die Mama ist auf dem Weg der Besserung und der Papa hat ganz schön viel zu tun! Der stolze Vater erfreute seine Follower zudem mit einem bezaubernden Schnappschuss von sich und seiner hochschwangeren Liebsten.

Ein Foto des kleinen Babys suchten Simons Fans bislang aber vergeblich – doch könnte sich das womöglich schon bald ändern? Immerhin heizte der "All Rise"-Interpret die Vorfreude bei seinen Supportern schon mal ordentlich an. "Wir können es kaum abwarten, euch das perfekteste Baby vorzustellen", deutete er an und betonte: "Wir sind so verliebt."

Instagram / simonwebbe1 Simon Webbe, Musiker

Instagram / simonwebbe1 Ayshen und Simon Webbe, Juli 2020

Getty Images Ayshen Kemal und Simon Webbe beim 75. Dambusters Dinner 2017 in London

