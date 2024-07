Dürfen Elon Musks Kinder sterbende Uroma nicht besuchen?

Elon Musk (53) und seine Ex Grimes (36) haben drei gemeinsame Kinder namens X Æ A-XII, Exa Dark Sideræl und Techno "Tau" Mechanicus. Die Mutter der kanadischen Sängerin meldet sich nun wegen einer emotionalen Angelegenheit bei dem Tesla-Gründer – und zwar dem bevorstehenden Tod ihrer eigenen Mutter. "Ich schreibe dir aufgrund der Bitte, [...] die Kinder zurückzubringen und ihnen die Dokumente zu geben, die sie brauchen, um ihre Urgroßmama zu sehen, bevor sie stirbt", fleht Sandy Garossino auf X und erklärt: "Sie sehnt sich danach, Claires [Grimes' bürgerlicher Name] Kinder ein letztes Mal zu sehen und zu halten."

Laut ihr gebe es keine andere Möglichkeit, Elon zu erreichen, als durch seine eigene Onlineplattform. Sandy merkt ferner an: "Wie du weißt, befindet sich meine 93-jährige Mutter jetzt in der palliativen Phase am Ende ihres Lebens. [...] Manche Momente im Leben dauern ewig und wir bekommen keine zweite Chance. Die Familie ist unbezahlbar." Warum und ob der 53-Jährige tatsächlich die Kinder vorenthält und ihnen verbietet, ihre Uroma zu sehen, ist nicht bekannt. Bislang schweigt der gebürtige Südafrikaner noch zu den Anschuldigungen.

Erst vor wenigen Tagen sorgte Elon bereits für negative Schlagzeilen, was seinen Nachwuchs anbelangt. Der Autor Jordan Peterson veröffentlichte im Netz ein Interview des Zwölffachpapas, in dem dieser ziemlich harte Worte verlauten ließ. Für den Unternehmer sei seine 20-jährige Tochter Vivian gestorben, da diese transgender ist. Anders als ihr Erzeuger hielten aber nicht nur ihre restlichen Familienmitglieder zu der jungen Frau – auch Elons frühere Liebste Grimes stellte sich auf die Seite seines Kindes. "Ich liebe Vivian und bin für immer unendlich stolz auf sie!", verkündete die 36-Jährige in den sozialen Medien.

Anzeige Anzeige

Getty Images Elon Musk und Grimes, Mai 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Elon Musk, Tesla-Gründer

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass sich Elon zu der Angelegenheit noch äußern wird? Ja. Ich denke schon, dass er sich melden wird. Nee, ich glaube, dass er das Ganze unkommentiert lässt... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de