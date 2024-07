Khloé Kardashian feiert Sohn Tatum mit Dinosaurier-Party!

Es stand mal wieder eine Party im Hause Kardashian an: Diesmal war der Anlass der zweite Geburtstag von Tatum Thompson, dem Sohn von Khloé Kardashian (40) und ihrem Ex-Freund Tristan (33). Und wie allseits bekannt ist, scheuen die Reality-TV-Stars weder Kosten noch Mühe, um ihre Kids ordentlich zu feiern. Also verwandelte Khloé ihr Zuhause mal eben in eine komplette Dinosaurierwelt – und teilt jetzt einen Einblick mit ihren Followern auf Instagram.

In ihrer Story zeigt die 40-Jährige, dass sie bei der Planung der Feier wohl sehr viel Wert auf jedes Detail gelegt hat: Sie präsentiert eine dreistöckige Torte, die mit Dinosauriern verziert ist, Ballons, die Dinosauriereiern ähneln, und Figuren der ausgestorbenen Reptilien, die auf dem Grundstück verteilt sind. Doch damit nicht genug, auch das Essen sowie die zahlreichen Aktivitäten für die Kids sind dem Thema perfekt angepasst.

Tatums (2) Ehrentag ist aber nicht der einzige feierliche Anlass, den Khloé mit ihren Fans teilt. Tristans kleiner Bruder Amari Thompson (18) feierte ebenfalls seinen Geburtstag – weshalb die zweifache Mama ihm ein paar liebevolle Worte im Netz widmete. "Herzlichen Glückwunsch zum 18. Geburtstag, du süßer Engel", schreibt sie und fügt hinzu: "Du bist der süßeste, albernste und liebevollste junge Mann. Ich hoffe, du fühlst, wie sehr wir dich lieben und anbeten, unser süßer Engel Amari."

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashians Dinosaurier-Party für Sohn Tatum, Juli 2024

Instagram / khloekardashian Amari Thompson und Khloé Kardashian

