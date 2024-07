Königin Letizias Wow-Look stiehlt Michael Douglas die Show!

In seiner Karriere erhielt Michael Douglas (79) schon so einige Auszeichnungen wie den Golden Globe oder einen Oscar – am vergangenen Wochenende kam noch eine weitere hinzu. Bei dem diesjährigen Atlántida Mallorca Film Fest wurde der Filmstar mit dem "Masters of Cinema"-Award für sein Lebenswerk geehrt. Die Preisverleihung übernahm keine Geringere als die spanische Hoheit Königin Letizia. Im Anschluss posierten der "Basic Instinct"-Star und die Gattin von König Felipe (56) gemeinsam auf dem roten Teppich. Die 51-Jährige glänzte in einem schimmernden Kleid in Silber mit passenden Pumps und Accessoires dazu. Während Douglas in einem schwarzen Anzug posierte, zog Letizia mit ihrem atemberaubenden Look alle Blicke auf sich.

Ihr Modebewusstsein beweist die Spanierin regelmäßig. So präsentiert sich Letizia auf verschiedenen Veranstaltungen mal in farblich aufeinander abgestimmten Looks oder in Kleidern, die mit extravaganten Details ausgestattet sind. Bei einer Preisverleihung im vergangenen April faszinierte die Familienmutter beispielsweise in einem zarten rosa-weißen Kleid mit Terrazzo-Print und läutete so in royaler Eleganz den damaligen Frühlingsbeginn ein.

Zuletzt machte die ehemalige Journalistin allerdings weniger mit ihren Looks als mit den Affärengerüchten, die sich um sie und ihren Ex-Schwager drehen, auf sich aufmerksam. Angeblich soll sie während der Ehe mit dem spanischen Regenten mit Jaime Del Burgo, dem Ex-Mann ihrer Schwester Telma Ortiz (50), eine heimliche Liaison gehabt haben. "Wir hatten eine langjährige und exklusive Beziehung, planten unsere gemeinsame Zukunft und wollten eine Familie gründen", behauptete Jaime erst kürzlich gegenüber Bild. Zudem sei er der Überzeugung, dass die Liebe zwischen ihm und Letizia viel ehrlicher gewesen sei als zwischen ihr und Felipe.

ZUMAPRESS.com / MEGA Königin Letizia von Spanien, Juli 2024

Getty Images Königin Letizia von Spanien im März 2023

