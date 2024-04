Ganz in Pink: Königin Letizia läutet farbig den Sommer ein

Königin Letizia (51) begeistert mal wieder mit ihrem fabelhaften Stilgefühl. Die Frau von König Felipe von Spanien (56) war am vergangenen Mittwoch auf einer Preisverleihung an Kunst- und Kulturschaffende in der andalusischen Stadt Cadiz zu Gast. Dort trug sie passend zum Frühlingsbeginn ein rosa-weißes Kleid mit Terrazzo-Print der Marke Pipa. Sie kombinierte es mit pinken Pumps und einer weißen Handtasche. Ihr Look war augenscheinlich auf das Outfit ihres Gatten abgestimmt: Dieser trug einen schwarzen Anzug mit weißem Hemd und ebenso einer rosa-weiß gepunkteten Krawatte.

Es ist nicht das erste Mal, dass Königin Letizia dieses Kleid anhatte. Die Königin aus Spanien ist bekannt dafür, ihre Klamotten gerne mal zu recyceln. Laut stern trägt sie ihre Anziehsachen sogar vier bis fünf Mal. So trug sie dieses Kleid auch schon vor etwas mehr als einem Jahr bei einem Mittagessen anlässlich der Verleihung eines Literaturpreises im Königspalast in Madrid. Jedoch kombinierte sie es damals anders: Mit Pumps und schlichten Perlenohrringen war sie schon damals stilsicher. Und wenn man die Looks von Letizia mal etwas genauer betrachtet, fällt sofort noch eine andere Sache auf.

Pink ist wohl eine ihrer Lieblingsfarben! Bei einem Termin im März dieses Jahres trug sie einen pinken Hosenanzug von Hugo Boss. Dasselbe Outfit schmückte ihren Körper schon im September 2023. Auch bei ihrem Lidschatten von Mittwoch fällt auf: Dieser ist soeben rosa. Passend zu ihren Tropfenohrringen aus Rubin, Smaragd und Mondstein brachte dieser ihre Augen zum Strahlen. Ob recycelt oder nicht: Mit ihrem Stil bringt die brünette Schönheit definitiv Frühlingsgefühle hoch!

Anzeige Anzeige

MEGA Königin Letizia im April 2024

Anzeige Anzeige

MEGA Königin Letizia in einem pinken Hosenanzug im März 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Letizias pinkes Outfit? Das sieht richtig klasse aus! Na ja, es gibt schönere Kleider. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de