Lady Gaga hielt Verlobung seit "mehreren Monaten" geheim!

Die Gerüchteküche rund um Lady Gagas (38) Beziehungsstatus ist schon eine ganze Weile am Brodeln – ein auffälliger Ring am Finger der Sängerin war für viele Fans ein Indiz dafür, dass sie nicht mehr länger nur die Freundin von Michael Polansky ist. Nun packt ein Insider gegenüber People aus: Die beiden sollen schon seit "mehreren Monaten" verlobt sein! "Das Paar teilte die frohe Botschaft sofort mit der Familie und engen Freunden, wollte die Verlobung aber ansonsten geheim halten", verriet die Quelle. So soll Michael bereits vor dem 38. Geburtstag der "Love Game"-Interpretin im März die Frage aller Fragen gestellt haben.

Im Familien- und Freundeskreis der zwei sei die Nachricht mit Freude aufgenommen worden: "Jeder ist begeistert, dass sie heiraten werden." Es sei aber eine bewusste Entscheidung der Künstlerin und des Unternehmers gewesen, mit den Neuigkeiten vorerst nicht an die Öffentlichkeit zu gehen. Die Schauspielerin sei "am glücklichsten mit Michael", der könne es aber nicht ausstehen, im Rampenlicht zu stehen. Dennoch lasse er sie strahlen und unterstütze ihre Karriere. Neben der Hochzeitsplanung gebe es aber noch weitere große Zukunftspläne, wie die Quelle gegenüber dem Magazin wissen will: "Sie würden beide gerne eine Familie gründen."

Inzwischen konnte die "A Star is Born"-Darstellerin ihr Geheimnis auch selbst nicht mehr für sich behalten: Seit dem Wochenende kursiert ein Video auf TikTok, auf dem sich die 38-Jährige anscheinend verplappert hat. Darauf zu sehen ist Lady Gaga, die im Gespräch mit dem französischen Premierminister bei den Olympischen Spielen ihren Liebsten offiziell als ihren "Verlobten" vorstellt.

Anzeige Anzeige

Instagram / ladygaga Lady Gaga und Michael Polansky

Anzeige Anzeige

Getty Images Gabriel Attal, Lady Gaga und Michael Polansky bei den olympischen Spielen im Jahr 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Lady Gaga schon so lange mit ihrem Michael verlobt ist? Ja, da war ich mir sicher! Nein, das habe ich nicht erwartet. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de