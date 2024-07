Prinz William macht ihn zum Berater fürs Herzogtum Cornwall!

Prinz William (42) hat William van Cutsem eine besondere Aufgabe übertragen: Er hat den Patenonkel von Prinz George (11) zu seinem persönlichen Berater für das Herzogtum Cornwall ernannt. Doch wie kommt es zu dieser großen Ehre? Zum einen gehört er zu den engsten und ältesten Freunden des britischen Thronfolgers. Zum anderen wird der gelernte Vermessungsingenieur in den Dokumenten für den Jahresbericht des Herzogtums, die The Daily Telegraph vorliegen, als jemand beschrieben, der "ein großes Interesse an regenerativen landwirtschaftlichen Praktiken im Haus und in den landwirtschaftlichen Betrieben der Familie" habe.

Erst kürzlich wurde bekannt, dass der 42-Jährige die Schwester von Königin Camilla (77) von der Gehaltsliste des Gutes gestrichen hat. Zum ersten Mal seit knapp 20 Jahren wurde sie damit nicht von den Royals vergütet. Seit 2005 war Annabel Elliot für die Raumgestaltung der königlichen Residenzen zuständig – im Jahr 2014 wurde sie von der Zeitung sogar auf Platz fünf der wichtigsten Innenarchitekten Großbritanniens eingestuft.

Neben dem Herzogtum Lancaster ist das Herzogtum Cornwall eines von zwei königlichen Herrschaftsbereichen in England. Am 8. September 2022 hatte William das Herzogtum und den Titel des Herzogs von Cornwall mit dem Tod der Queen (✝96) geerbt. Bereits vor dem Ableben der britischen Monarchin ließ sich der damalige Duke of Cornwall und Prince of Wales – heute König Charles III. (75) – zunehmend von seinem ältesten Sohn in seiner Vorstandsfunktion vertreten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Annabel Elliot im September 2006

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles und Prinz William, Mai 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass William seinen langjährigen Freund zum Berater ernannt hat? Gut, immerhin kennen sich die beiden schon eine halbe Ewigkeit. Na ja, damit hätte ich ehrlicherweise nicht gerechnet. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de