Simone Biles kämpft bei Olympiavorrunde mit Wadenproblemen

Simone Biles (27) muss bei den Olympischen Sommerspielen in Paris einen kleinen Rückschlag verkraften. In der Qualifikationsrunde heimste sie nach ihrer Schwebebalkenübung die höchste Punktzahl von 14,733 ein und sicherte sich damit den ersten Platz. Beim Aufwärmen für die Bodenübung passierte dann aber ein Unglück. Simone landete unsanft und war gezwungen, ihren linken Knöchel zu bandagieren. Ihre Trainerin Cecile Landi sagte nach dem Wettkampf, dass Simone "einen kleinen Schmerz in der Wade spürte". Das berichtet NBC News.

Außerdem erzählt Cecile, dass Simone schon Anfang des Monats im Training von Schmerzen in dem Bereich geklagt hatte. Die Schmerzen seien aber besser geworden, sodass Simone ohne Bedenken an den Olympischen Spielen teilnehmen konnte. Auch nach dem Vorfall beabsichtigt die Turnerin weiter wie geplant an den Sommerspielen teilzunehmen.

Um ihre weitere Teilnahme wird Simone vermutlich auch für ihren Mann Jonathan Owens (29) kämpfen. Der NFL-Star hatte extra mit seinem neuen Team, den Chicago Bears, verhandelt, sich eine Auszeit vom Trainingslager zu nehmen, um seine Frau bei Olympia zu supporten. "Ich kann es kaum erwarten, sie zu unterstützen", freute sich der Sportler, der am 29. Juli zu seiner Simone nach Frankreich reisen wird.

Getty Images Simone Biles bei Olympia 2024

Instagram / simonebiles Simone Biles und Jonathan Owens, April 2024

