Jonathan Owens will Simone Biles bei Olympia unterstützen

Jonathan Owens (29) unterschrieb kürzlich einen Vertrag bei den Chicago Bears. Doch da seine Frau Simone Biles (27) wegen der Olympischen Sommerspiele nach Paris reist, verhandelte der NFL-Star kurzerhand mit seinem Team, sich eine Auszeit vom Trainingslager zu nehmen, um seine Liebste zu unterstützen. "Offensichtlich standen die Olympischen Spiele vor der Tür und Sie wissen ja, wer meine Frau ist", sagte Jonathan bei einer Pressekonferenz und fügte hinzu: "Es war alles respektvoll. Wir sind zu ihnen gegangen und haben gefragt: 'Wir würden es wirklich begrüßen, wenn ich gehen könnte, um meine Frau zu unterstützen.'"

Gesagt, getan. Jonathan wird am 29. Juli nach Paris reisen, um Simone zu supporten. Darüber freut sich der 29-Jährige riesig: "Ich kann es kaum erwarten, sie zu unterstützen." In Frankreich angekommen, wird es Jonathan rechtzeitig zum Teamfinale der Frauengymnastik schaffen. "Es ist die Person, die du am meisten liebst und du siehst sie da draußen in einer Position, in der jemand verletzt werden könnte und du sorgst dich. Ich halte einfach den Atem an und ich habe mein kleines Stück Papier dabei, um alles zu berechnen, also kann ich es kaum erwarten", freut sich der Sportler auf die Performance seiner Frau.

Simone und Jonathan gehen seit 2020 gemeinsam durchs Leben. Zwei Jahre später machte der NFL-Star seiner Liebsten einen Antrag und nur ein Jahr später läuteten bei den Turteltauben die Hochzeitsglocken. Wie groß die Liebe zu seiner Simone ist, machte Jonathan kürzlich mit einem Tattoo deutlich: Er trägt ein geschwungenes "S" auf seinem Ringfinger. Das teilte die Turnerin stolz auf ihrem Instagram-Account.

Getty Images Simone Biles bei Olympia 2024

Instagram / simonebiles Jonathan Owens zeigt sein neues Tattoo

