So nah stehen sich North West und Stiefmutter Bianca Censori

North West (11) ist der älteste Sprössling von Kanye West (47) und Kim Kardashian (43) – doch die beiden gehen bereits seit einigen Jahren getrennte Wege. Die 11-Jährige scheint die neue Beziehung ihres Vaters jedoch gut angenommen zu haben. Neue Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen sie unterwegs mit Kanye und seiner Liebsten Bianca Censori (29). Das Trio wartet im Kino auf die Tickets und wirkt sehr vertraut. Bianca und North suchen immer wieder die Nähe zueinander, die Australierin legt sogar beschützend die Arme um ihre Stieftochter und scheint sie zu beruhigen, als diese sich sichtlich an den Paparazzi vor dem Kino stört.

Was wohl Mama Kim zu der engen Beziehung zwischen ihrer Tochter und Bianca sagt? In einer Folge ihrer Familien-Realityshow The Kardashians brachte die Unternehmerin bereits ihren Unmut darüber zum Ausdruck, dass North der Lifestyle ihres Vaters und seiner neuen Frau wohl besser gefällt. "North geht zu ihrem Vater und sagt danach: 'Dad ist der Beste. Er hat alles gut im Griff. Er hat kein Kindermädchen, er hat keinen Koch, er hat keinen Sicherheitsdienst. Er lebt in einer Wohnung.' Und dann fängt sie an zu meckern: 'Warum hast du keine Wohnung? Ich kann nicht glauben, dass wir keine Wohnung haben'", klagte Kim im vergangenen Jahr.

Kim und Bianca wird eine kleine Rivalität unterstellt. Beide Frauen scheinen regelmäßig den Stil der anderen zu kopieren. Doch ebenso ist Bianca für ihre sehr extremen, beinahe nackten Looks bekannt – dies soll der vierfachen Mutter jedoch ein Dorn im Auge sein. "Kim hat Kanye angewiesen, dass Bianca sich niemals in der Nähe ihrer Kinder so kleiden darf", plauderte ein Insider gegenüber Daily Mail aus.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimkardashian North West, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / biancacesori Bianca Censori und Kanye West im April 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was denkt ihr über die enge Bindung von North und Bianca? Ist doch toll, dass die beiden sich so gut verstehen! Ich kann mir schon vorstellen, dass das für Kim nicht so einfach ist... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de