Chrissy Teigen wehrt sich gegen Hate für ihr Olympia-Outfit!

Chrissy Teigen (38) und John Legend (45) sind mit ihrer Familie nach Paris gereist, um die diesjährigen Olympischen Sommerspiele hautnah mitzuverfolgen. Bei einem Event auf dem roten Teppich präsentierte sich das Model in einem olivgrünen Set, das aus kurzen Shorts und einer dazu passenden Strickjacke bestand – ihr gewähltes Outfit kam allerdings nicht bei jedermann gut an. "Das schlimmste Outfit für diese Art von Veranstaltung", "Wer trägt denn Unterhosen bei Olympia? So kitschig" oder "Dieses Outfit ist geschmacklos!", lauten nur einige der kritischen Kommentare unter ihrem Instagram-Post.

Die 38-Jährige lässt die Negativstimmen aber nicht einfach so auf sich sitzen. "Danke fürs Teilen", antwortet sie schlichtweg einem Hater. Chrissy bekommt allerdings nicht nur Kritik für ihren gewagten Look – einige Fans eilen ihr in der Kommentarspalte zur Hilfe und finden unterstützende Worte für sie. Ein User schreibt beispielsweise: "Wie kann man dich kritisieren? Du siehst umwerfend aus! Lass dir von eifersüchtigen Menschen nichts anderes einreden."

Während der Multisportveranstaltung fiebert Chrissy vor allem mit einem Team mit – und zwar mit den USA. Auf einem Schnappschuss im Netz ist zu sehen, wie sie zusammen mit ihren Kindern Luna (8) und Miles (6) die US-amerikanische Turnerin Simone Biles (27) aus dem Publikum anfeuert: Das Trio hält dabei ein Plakat in die Luft, das den Vornamen der Profisportlerin ziert. Die 27-Jährige zeigt sich von dem niedlichen Support ziemlich gerührt. "Hört auf, ich liebe euch alle", schwärmt sie in der Kommentarspalte.

Getty Images Chrissy Teigen und John Legen mit ihren Kindern in Paris

Instagram / chrissyteigen Simone Biles mit ihrer Tochter Luna und ihrem Sohn Miles bei Olympia 2024

