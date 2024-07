Gwyneth Paltrow und Sheryl Berkoff strahlen beim Shoppen

Die zwei lassen es sich so richtig gut gehen. Gwyneth Paltrow (51) ist aus Hollywood gar nicht mehr wegzudenken und hat sich bereits seit Jahren als Schauspielerin, Model und Sängerin fest etabliert. Da ist es kaum verwunderlich, dass das Multitalent auch mal einen Tag für sich braucht. Gemeinsam mit Sheryl Berkoff (63) genießt die Blondine nun einen Tag beim Shoppen in den Hamptons, wie Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen. Während Gwyneth ein langes Sommerkleid mit blauen und weißen Streifen rockt, schlendert die Frau von Rob Lowe (60) in Jeansshorts sowie dunkelblauer Bluse neben ihr her. Mit einem kühlen Getränk in der Hand wirkt sie den hohen Temperaturen entgegen.

Gwyneth und Sheryl sind schon seit mehreren Jahren gut befreundet. Wie aus einer Episode von Robs Podcast "Literally!" hervorging, haben sich die zwei kennengelernt, als die "Iron Man"-Darstellerin gerade mal 15 oder 16 Jahre alt gewesen war. Damals sei die 63-Jährige, die auch als Maskenbildnerin tätig ist, für das TV-Make-up von Gwyneths Mama zuständig gewesen. "Zuallererst hat sie Keanu Reeves (59) gedatet, der mein Promi-Crush war. Und sie war einfach so cool", schwärmte die Emmy-Preisträgerin.

Sheryl ist nicht Gwyneths einzige berühmte Freundin. Erst Anfang Juni verbrachte sie einen gelungenen Familienausflug mit Popstar Katy Perry (39)! Auf Aufnahmen, die Daily Mail vorlagen, ist zudem die kleine Tochter der "Firework"-Interpretin, Daisy, zu sehen. Auch der Ehemann und die Mama des Filmstars sind bei dem idyllischen Spaziergang durch einen Park am Start gewesen.

Getty Images Sheryl Berkoff und Rob Lowe im Jahr 2011

Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow und Katy Perry

