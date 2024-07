Jeremy Renner wusste nichts von Robert Downeys MCU-Rückkehr

Damit überraschte Robert Downey Junior (59) alle! Der Schauspieler ist unter anderem für seine Rolle des Tony Stark aka Iron Man im Marvel-Universum bekannt. Seine Reise bei den Avengers fand in "Avengers: Endgame" allerdings ein Ende, als sein Charakter einen heroischen Tod starb. Robert soll nun aber in das Franchise zurückkehren – zwar nicht als Tony Stark, aber als Doctor Doom! Co-Star Jeremy Renner (53) war über diese Verkündung ähnlich überrascht wie die Fans! "Ich hatte keine Ahnung", räumt der Action-Star im Interview mit Us Weekly ein und fügt noch empört hinzu: "Dieser Mistkerl hat mir nichts gesagt und wir sind gute Freunde!"

Jeremy habe seinen Schauspielkollegen daraufhin sofort mit Nachrichten bombardiert, unter anderem in dem Gruppenchat des "Avengers"-Casts, zu dem auch Chris Evans (43), Scarlett Johansson (39), Chris Hemsworth (40) und Mark Ruffalo (56) gehören. "Ich habe gesagt: 'Was passiert hier? Hast du das vor uns geheim gehalten?'", erinnert er sich gegenüber dem Medium. Der 53-Jährige freue sich aber sehr über die Neuigkeiten. Wie es um seine eigene Rückkehr als Hawkeye steht, verrät Jeremy allerdings nicht. "Ich glaube, dass es ziemlich schwer werden kann, alle zusammenzutrommeln", räumt der Hollywoodstar ein.

Die große Enthüllung hatte auf der Comic-Con in San Diego stattgefunden. "Neue Maske, gleiche Aufgabe. Was soll ich sagen, ich spiele gerne komplizierte Figuren", äußerte sich Robert im Anschluss, wie Hello! berichtete. Allzu merkwürdig, dass der gebürtige New Yorker in demselben Franchise einem weiteren Charakter sein Gesicht leiht, muss es nicht sein – immerhin könnte es bedeuten, dass Roberts Doctor Doom eine Multiversums-Variante von Tony Stark darstellt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Robert Downey Junior und Jeremy Renner, 2013

Anzeige Anzeige

Getty Images Der "Avengers"-Cast bei einem Event in Hollywood im April 2019

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass auch Jeremy zurückkommen wird für den neuen Film? Ja, auf jeden Fall! Hm, ich denke eher nicht... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de