Fans sehen Robert Downey Juniors Marvel-Comeback kritisch!

Mit dieser Reaktion haben Anthony (54) und Joe Russo (53) wahrscheinlich nicht gerechnet. Am Wochenende verkündeten die Regisseure, dass der beliebte "Iron Man"-Darsteller Robert Downey Junior (59) als Doctor Doom in das Marvel-Universum zurückkehren wird. Die Fans des Franchise stehen dem Comeback allerdings mehrheitlich negativ gegenüber. Auf X beschwert sich ein User: "Das ist total dämlich. Tony Stark hatte einen guten Abgang in 'Avengers: Endgame'. Sie hätten es dabei belassen sollen." Viele Fans hoffen auf eine vernünftige Erklärung für die Rückkehr des Filmstars. "Das funktioniert für mich nur, wenn er eine Multiversum-Version von Tony Stark spielt, in der er ein Bösewicht wird und nicht Iron Man", meint ein treuer Zuschauer.

Auch Gwyneth Paltrow (51) scheint von Roberts neuer Rolle verwirrt zu sein. Die Goop-Gründerin spielte in den Marvel-Filmen Iron Mans Mitarbeiterin Pepper Potts. Unter einem Instagram-Post, in dem der Schauspieler seine neue Maske zeigt, kommentierte sie: "Ich versteh's nicht, bist du jetzt ein Bösewicht?" Tatsächlich ist Doctor Doom ein berühmter Schurke in der Marvel-Welt. Den 59-Jährigen scheint die düstere Figur aber nicht zu stören. "Was soll ich sagen, ich spiele gerne komplizierte Figuren!", erklärte er bei einer Pressekonferenz im Beisein von Hello!.

Robert machte Iron Man zu einer echten Kultfigur im Marvel-Universum. Jahrelang verkörperte der Schauspieler den Superhelden, der in "Avengers: Endgame" einen tragischen Tod starb. Erst vor wenigen Wochen schwärmte der "Oppenheimer"-Darsteller in einem Interview für Variety von seinem Bezug zu dem Helden: "Er ist einfach in meiner DNS. Ich habe vermutlich noch nie eine Figur gespielt, die mir ähnlicher war, obwohl er viel cooler ist als ich."

Getty Images Gwyneth Paltrow und Robert Downey Jr. bei der Premiere von "Iron Man 3", 2014

Getty Images Filmstar Robert Downey Jr.

