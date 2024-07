Kompletter Neuanfang: Katie Price ändert radikal ihr Leben!

Das Leben von Katie Price (46) ist ein stetes Auf und Ab. Mittlerweile ist das Model allerdings an einem entscheidenden Wendepunkt angelangt. Wie sie gegenüber Daily Mail enthüllt, hat sie sich jetzt dafür entschieden, ihr Leben zum Besseren zu wenden! Eine wichtige Rolle dabei spielt ihre neue Beziehung mit "Married At First Sight UK"-Kandidat JJ Slater sowie verschiedene Kurse, die ihre Lebensweise nachhaltig beeinflusst haben: "Es gibt viele Aspekte meines Lebens, die ich verändert habe. Jetzt, wo ich den Neustart-Knopf gedrückt habe, werde ich mein Imperium wieder aufbauen."

In dem Interview verrät die Mutter von fünf Kindern ehrlich, dass sie es in ihrem Leben gewöhnt war, ausschließlich in toxischen Beziehungen festzustecken. Ihre Sichtweise auf eine gesunde Partnerschaft wandelte sich jedoch, nachdem die Unternehmerin an einem Kurs über häusliche Gewalt teilgenommen hatte: "Es war ein ziemlich langer Kurs mit Workshops und Videos. Dann wurde mir klar, dass alle meine Beziehungen eine Art von häuslicher Gewalt waren." Mit ihrem neuen Partner führe sie erstmals eine gesunde Beziehung. Neben einer unterstützenden Partnerschaft gebe ihr derzeit außerdem der Verzicht auf Alkohol und Partys eine viel bessere Lebensgrundlage.

Die Sängerin trat schon mehrfach vor den Traualtar. Zu ihren früheren Ehemännern zählen Peter Andre (51), Alex Reid (49) und Kieran Hayler (37). Sie war zudem mit dem ehemaligen Love Island-Kandidaten Carl Woods (35) verlobt, bis ihre Beziehung im vergangenen Jahr schließlich in die Brüche ging. Der Ex der TV-Bekanntheit warnte ihren aktuellen Freund bereits mit Nachdruck vor seiner einstigen Partnerin. Im Gespräch mit The Sun meinte Carl: "Ich wünsche ihm viel Glück, denn er braucht es, glaubt mir. Er hat im Moment die rosarote Brille auf. Er hat keine Ahnung, was hier passiert. So ist das nun mal."

Instagram / johnjoeslater JJ Slater und Katie Price, Juni 2024

TOT/MEGA Carl Woods und Katie Price im April 2023

