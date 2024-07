VIP-Gast: Mariah Carey besucht Konzert von Olivia Rodrigo!

Wer von den beiden wohl den größeren Fangirl-Moment hatte? Olivia Rodrigo (21) befindet sich derzeit auf ihrer "Guts"-Tour und durfte erst kürzlich einen besonderen Gast empfangen – Musikikone Mariah Carey (55)! Wie diese jetzt in einem aktuellen Instagram-Beitrag offenbart, trafen sich die beiden Frauen backstage und posierten dort gemeinsam für Fotos. Zu ihrem Post schreibt die "We Belong Together"-Interpretin: "Wir sind besessen von [Olivia]."

Die 55-Jährige war also nicht allein dort, sondern erschien in Begleitung ihrer Zwillinge Monroe und Moroccan, die sie während ihrer Ehe mit Ex-Mann Nick Cannon (43) bekam. Und dem Anschein nach sind ihre Kids große Fans von Olivia – die beiden waren nämlich in Merchandise der Sängerin gekleidet, wie auf weiteren Schnappschüssen zu erkennen ist. Doch auch die 21-Jährige scheint ein großer Fan ihres VIP-Gasts zu sein, denn unter Mariahs Beitrag kommentiert sie: "Du bist die absolut Beste! Vielen Dank, dass ihr da wart."

Der Besuch des Weltstars war wohl eine bessere Überraschung als die, die Olivia bei einer ihrer Shows im Mai erlebte. Wie ein Video auf TikTok zeigte, hätte sie während des Auftritts nämlich beinahe oben ohne dagestanden: Als sie den Song "Love Is Embarrassing" performte, lösten sich die Knöpfe ihres Oberteils! Glücklicherweise bemerkte es die "Drivers License"-Interpretin sofort – und holte sich Hilfe bei ihren Tänzern.

Instagram / mariahcarey Olivia Rodrigo mit Mariah Carey und ihre Kids Moroccan und Monroe im Juli 2024

Getty Images Olivia Rodrigo

