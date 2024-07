Wein in Italien: So verwöhnt Leonardo DiCapro seine Vittoria

Der berühmte Titanic-Star Leonardo DiCaprio (49) und seine Freundin Vittoria Ceretti (26) scheinen gemeinsam auf Wolke sieben zu schweben! Seit dem vergangenen Jahr sollen die zwei zusammen durchs Leben gehen. Ihre Beziehung genießen sie brandaktuellen Aufnahmen zufolge in vollen Zügen. Wie Daily Mail berichtet, entspannen die Turteltauben derzeit im malerischen Portofino in Italien. Dort wurden sie am Montagabend in einem Restaurant gesehen, wo sie es sich bei einem Gläschen Rotwein und Zigaretten gutgehen ließen.

Dem italienischen Sommerwetter entsprechend, setzte das Paar auf eher luftige Outfits. Das Dolce & Gabbana-Model entschied sich an dem Abend für einen auffälligen Look. So trug sie ein glitzerndes Minikleid und eine dunkle Jacke darüber. Ihr langes Haar ließ sie offen über die Schultern fallen, wodurch ihre Diamant-Halskette und die Ohrringe erst auf den zweiten Blick auffielen. Der Oscarpreisträger wirkte eher unauffällig neben seiner Freundin. Er erschien mit deutlich längeren Haaren als gewohnt und in schlichter, dunkler Kleidung. Bei dem Ausflug waren auch einige Freunde des Paares dabei. So gesellten sich Leonardos Schauspielkollegen Tobey Maguire (49) und Lukas Haas (48) sowie Schauspielerin Emily Skinner zu dem Paar.

Der US-Amerikaner scheint die perfekte Gesellschaft für einen Umtrunk zu sein. Er weiß nämlich genau, wie er reagieren müsste, falls einer seiner Freunde zu tief ins Glas geschaut hat. Vor Kurzem eilte er bereits auf einer Party in den Hamptons einem betrunkenen Gast zur Hilfe! Wie ein Beobachter des Geschehens Page Six verriet, stützte der Hollywoodstar den Mann: "Leo hat seine Hand an die Stange getan, damit er nicht stürzte und sagte: 'Bleib da.'"

