Leonardo DiCaprio umsorgt betrunkenen Gast auf Promi-Party!

Während einer Party in den Hamptons zeigt Leonardo DiCaprio (49) Hilfsbereitschaft gegenüber seinen Mitmenschen: Der Hollywoodstar griff wohl einem betrunkenen Gast unter die Arme. Wie Page Six berichtet, sei dem Schauspieler aufgefallen, dass es dem Besucher nicht gut ging. Daraufhin habe er diesen umsorgt. "Leo hob einen sehr beschwipsten Mann auf und stellte ihn an eine Stange. Der Typ fiel buchstäblich um!", erinnert sich ein Beobachter und meint: "Leo hat seine Hand an die Stange getan, damit er nicht stürzte und sagte: 'Bleib da.'"

Laut dem Magazin war der Titanic-Star in Begleitung seines langjährigen Kumpels Tobey Maguire (49). Außerdem waren einige weitere bekannte Gesichter anwesend, wie beispielsweise Twitter-Gründer Jack Dorsey, NBA-Star James Harden (34) oder Kris Jenners (68) Partner Corey Gamble (43) sowie das Model Brooks Nader (27). Leonardos vermeintliche Freundin Vittoria Ceretti (26) war hingegen nicht mit von der Partie. Laut dem Boulevardblatt sei sie mit einem Werbekampagnen-Shooting für Dolce & Gabbana beschäftigt und befindet sich aktuell in Capri.

Der 49-Jährige und die gebürtige Italienerin daten sich angeblich seit vergangenem Jahr. Obwohl beide schon einige Monate nicht mehr gemeinsam in der Öffentlichkeit gesichtet wurden, seien sie nach wie vor ein Paar. Das behauptet zumindest eine Quelle gegenüber der Zeitschrift. Zuletzt erwischte ein Augenzeuge die beiden beim Turteln in einem Restaurant in Santa Monica. "Sie saßen nebeneinander und er hatte seinen Arm um sie gelegt. Sie haben stundenlang zu Abend gegessen und hatten eine tolle Zeit", erinnerte sich der Informant während eines Gesprächs mit People.

Getty Images Tobey Maguir und Leonardo DiCaprio, Schauspieler

Getty Images Vittoria Ceretti, Model

