Erste Party als Zweifachmama: So schön strahlt Cameron Diaz

Vor wenigen Monaten ging Cameron Diaz in eine kleine Babypause – sie wurde zum zweiten Mal Mutter! Nun widmet sich die 51-Jährige wieder voll und ganz ihrem eigenen Unternehmen. Vor wenigen Stunden teilte die Schauspielerin einige Bilder einer Party auf Instagram – anlässlich des vierjährigen Jubiläums ihrer eigenen Weinmarke. Die Bilderreihe ist voller bekannter Gesichter, die inzwischen zweifache Mama scheint sie aber alle zu überstrahlen: In einem eleganten weißen Sommerkleid gibt sie die perfekte Gastgeberin.

"Wir haben vier Jahre Avaline in den Hamptons mit ein paar unserer engen Freunde gefeiert und was für ein wundervoller Abend das war", schrieb die Blondine zu der Reihe von Bildern, die sie zusammen mit ihren Promi-Freundinnen zeigen. Zur Feier des Tages fanden so einige Stars ihren Weg in die luxuriöse Urlaubsgegend: Mit von der Partie waren unter anderem Camerons (51) Schauspielkolleginnen Reese Witherspoon (48) und Gwyneth Paltrow (51), Designerin Rebecca Minkoff und Spanx-Gründerin Sara Blakely. "Was für eine unglaubliche Gruppe von Frauen", freute sich ein Fan in den Kommentaren, während ein anderer betonte: "Sie sind alle wunderschön, aber Cameron ist einfach atemberaubend!"

Es ist eine aufregende Zeit im Leben der "Liebe braucht keine Ferien"-Darstellerin: Vergangenen März überraschte sie ihre Fans auf Social Media mit der Nachricht, dass sie und ihr Ehemann Benji Madden (45) sich über den zweiten Nachwuchs freuen. "Wir sind gesegnet und freuen uns, die Geburt unseres Sohnes Cardinal Madden bekannt zu geben", verkündete das Paar auf Instagram. Mehr Einblick in das neue Babyglück gab es allerdings nicht. "Für die Sicherheit und die Privatsphäre der Kinder werden wir keine Bilder posten", stellten sie klar und fügten witzelnd hinzu: "Aber er ist wirklich süß."

Instagram / camerondiaz Gwyneth Paltrow, Cameron Diaz und Reese Whitherspoon im Juli 2024

Raw Image LTD/MEGA Cameron Diaz und Benji Madden

